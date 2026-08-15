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Ferrol

Nueva vida para la fuente de Segura Torrella en la plaza de Galicia

El elemento escultórico gana protagonismo con las obras de recuperación del atrio del Jofre

Redacción Ferrol
15/08/2026 04:30
obras fuente Segura TorrellaDiario de Ferrol
La fuente se hace más visible en su nueva ubicación
Jorge Meis
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Las obras de la plaza de Galicia avanzan a buen ritmo y se han convertido en tema de conversación a medida que van evolucionando y, especialmente, desde que la mediana que separaba los carriles de circulación ha dejado paso a un espacio peatonal, que recuerda al hermoso atrio que tuvo en su día el Jofre.

Esa recuperación de un espacio peatonal ante el teatro municipal ha supuesto, además, la puesta en valor de uno de los elementos que, agazapado entre la vegetación, se hallaba en el espacio desde los años setenta.

Se trata de la fuente –que había perdido incluso su función y sobre la que se eleva una gran bola– que fue retirada tras el comienzo de las tareas y que ya ocupa su nuevo lugar, en el que cobra mayor protagonismo.

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Así, se visibiliza más esta pieza escultórica que fue proyectada por Ricardo Segura Torrella, en la época en la que trabajaba como dibujante municipal para el Ayuntamiento ferrolano.

La propia hija del artista, Helena, agradeció al alcalde, José Manuel Rey Varela, este cambio en la ubicación, por la mayor vistosidad que adquiere la obra de su padre. A lo largo se estas semanas muchos transeúntes se preguntaban si se había eliminado esta escultura y qué se había hecho con ella, mientras que otros, por el contrario, la descubren por primera vez.

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