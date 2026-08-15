Música techno, electro y de DJ en un nuevo éxito del Solpores de Canido

Ferror Records organiza la cita Emilio Cortizas

La edición de verano del Solpores en Canido, el ciclo de Ferror Records que combina conciertos en directo con sesiones de DJs, trajeron este sábado al centro cívico del barrio, para poner fin al evento, la música de Sofie Peries, MoOon y REA. Los sonidos fueron del directo performático a la foltrónika tradicional para concluir con el electro y música techno de la DJ gallega.