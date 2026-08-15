La oficina del puerto cerró el mes de julio con un nuevo incremento de las atenciones

Un peregrino entrando en la oficina de turismo del puerto de Ferrol Jorge Meis

El Concello de Ferrol hizo balance de las cifras de atenciones turísticas en sus oficinas durante el pasado mes de julio. Así, Maica García, la responsable del área municipal de Turismo, indicó que el Camino Inglés sigue siendo un revulsivo fundamental en este ámbito, manteniendo una evolución “moi favorable”.

Comparando los datos de 2026 con los del ejercicio pasado, se pone de manifiesto, según afirmó, “un crecemento positivo” en cuanto a la actividad desarrollada en la Oficina Municipal de Información Turística (OMIT), algo que, a su vez, consolida el incremento de este ejercicio.

Desde la administración local se apunta además que la demanda de información con respecto a la campaña de 2025 ha sido mayor en este pasado mes de julio. En concreto, se han realizado un 20% más de consultas, como aseveran desde el Consistorio.

Llama la atención también que estos buenos registros se hayan dado en un mes que, contrariamente a lo que suele ser habitual, el número de viajeros registrado en la Oficina de Atención al Peregrino en Compostela fuera menor que el contabilizado el año anterior. Todo apunta a que las consecutivas olas de calor propiciaron una menor llegada de viajeros para iniciar la ruta de peregrinación.

De todo modos, pese al dato de caminantes a la baja, las oficinas ferrolanas atienden cada vez a más turistas.

Maica García subrayó que “Ferrol continúa consolidando un modelo turístico baseado na combinación de patrimonio, cultura, museos e experiencias vinculadas ao territorio”.