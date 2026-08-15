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Diario de Ferrol

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Sociedad

La ciudad recibe nuevos cruceristas con la escala del tercer buque de este mes

Montse Fernández
Montse Fernández
15/08/2026 16:51
Spirit of Adventure
En la imagen el "Spirit of Adventure" atracado en el muelle de cruceros de Curuxeiras
Emilio Cortizas
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Ferrol recibió ayer de nuevo a un millar de cruceristas, procedentes del ‘Spirit of Adventure’. Muchos paseaban por las calles de la urbe desde primera hora, cuando aún no había negocios abiertos y el día estaba bastante oscuro. Nada que ver con la estampa de hace solo unos días, cuando casi 5.000 (3.700 pasajeros y 1.200 tripulantes) ingleses del ‘Ventura’ tomaron la ciudad durante la mañana y primeras horas de la tarde, transformando la imagen habitual del centro, repleto de gente que disfrutaba del día soleado, las altas temperaturas y el comercio y la hostelería.

El crucero es el tercero de este mes en hacer escala en Ferrol, tras el paso del ‘Sirena’ (800 pasajeros), que arribó el día 10, y el citado ‘Ventura’, del día 12.

Turistas
En el buque viajan un millar de pasajeros que partieron con destino a Gijón
Emilio Cortizas

Las próximas llegadas de agosto serán los días 19 y 27, con la parada en Curuxeiras de los trasatlánticos ‘Deutschland’ y ‘Azmara Quest’, que navegan con 650 y 794 pasajeros a bordo, respectivamente.

Así, agosto es, junto con mayo, el mes con mayor actividad en el turismo de cruceros, al arribar a la ciudad cinco buques de los que un par lo hacen por primera vez. El mes de octubre también registrará una destacada actividad marítima, al sumar cuatro escalas más los días 9 (dos llegadas), 25 y 26.

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