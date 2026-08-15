La ciudad recibe nuevos cruceristas con la escala del tercer buque de este mes

En la imagen el "Spirit of Adventure" atracado en el muelle de cruceros de Curuxeiras Emilio Cortizas

Ferrol recibió ayer de nuevo a un millar de cruceristas, procedentes del ‘Spirit of Adventure’. Muchos paseaban por las calles de la urbe desde primera hora, cuando aún no había negocios abiertos y el día estaba bastante oscuro. Nada que ver con la estampa de hace solo unos días, cuando casi 5.000 (3.700 pasajeros y 1.200 tripulantes) ingleses del ‘Ventura’ tomaron la ciudad durante la mañana y primeras horas de la tarde, transformando la imagen habitual del centro, repleto de gente que disfrutaba del día soleado, las altas temperaturas y el comercio y la hostelería.

El crucero es el tercero de este mes en hacer escala en Ferrol, tras el paso del ‘Sirena’ (800 pasajeros), que arribó el día 10, y el citado ‘Ventura’, del día 12.

En el buque viajan un millar de pasajeros que partieron con destino a Gijón Emilio Cortizas

Las próximas llegadas de agosto serán los días 19 y 27, con la parada en Curuxeiras de los trasatlánticos ‘Deutschland’ y ‘Azmara Quest’, que navegan con 650 y 794 pasajeros a bordo, respectivamente.

Así, agosto es, junto con mayo, el mes con mayor actividad en el turismo de cruceros, al arribar a la ciudad cinco buques de los que un par lo hacen por primera vez. El mes de octubre también registrará una destacada actividad marítima, al sumar cuatro escalas más los días 9 (dos llegadas), 25 y 26.