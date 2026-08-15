La AXF percibe una subvención de 16.000 euros del programa Foaxe-P de la Diputación

La entidad trabaja en beneficio de la comunidad sorda desde el año 1972 Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) informa de la concesión de una ayuda de la Diputación de A Coruña que asciende a 16.692 euros. Una cuantía destinada a sufragar el servicio de interpretación de lengua de signos que lleva a cabo la agrupación comarcal.

Recuerdan desde la asociación que este recurso fomenta la inclusión social y la independencia de las personas sordas a través de la eliminación de barreras.

La administración provincial convoca varias líneas de ayuda anuales para entidades sin ánimo de lucro a través de los fondos Foaxe. En el caso concreto de la AXF, se trata de una subvención destinada al mantenimiento de programas de servicios sociales específicos, como pueden ser las formaciones en lengua de signos que realizan habitualmente desde la entidad ferrolana.

La AXF representa a la comunidad sorda desde el año 1972, siendo el único recurso específico para personas con esta condición de la comarca. Una de sus principales vías de acción se centra en la eliminación de las barreras comunicativas que dificultan el pleno desarrollo de estos ciudadanos, además de proporcionarles los servicios necesarios para lograr la mayor calidad y autonomía posible.

Vacaciones

La AXF ha informado también, a través de sus canales de comunicación, que en los próximos días, entre el 17 y el 28 de agosto, la oficina de la entidad permanecerá cerrada al público por vacaciones del personal que la atiende.