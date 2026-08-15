El Nachiños Fest vende entradas en taquilla para el último día hasta antes de medianoche

Hydn abrió este viernes el primer día de festival después la “previa” Emilio Cortizas

Después de que este viernes 14 tuvieran lugar las cinco primeras actuaciones del Nachiños Fest en el puerto de Curuxeiras, este sábado 15 por la tarde se volverán a abrir las puertas para despedir la séptima edición a ritmo de Raze, Eris Mackenzie, The Rapants, La Milagrosa y Flaca, con entradas disponibles en taquilla hasta las 23.00 horas.

Si Hydn inauguró oficialmente el festival, tras el primer concierto a bordo de la lancha de Mugardos que sirvió de “previa”, este sábado el festival volverá a empezar con talentos gallegos que mezclan electrónica con distintos estilos. A las 19.30 horas actuará Raze (Vigo), añadiendo a la receta ritmos caribeños y pop, antes de continuar con la fusión de minimal-techno y hardstyle con canciones y melodías tradicionales que identifica a Eris Mackenzie (A Coruña).

The Rapants (Muros), le dará el relevo a la electrónica para seguir con el mismo acento aunque se cambie de tercio en cuanto al género, pasando a la música indie y garage.

Para despedir la edición se reservan dos proyectos que vienen desde Madrid, el grupo de dream-punk y post-pop La Milagrosa y Flaca, DJ de origen argentino que cerrará con regguetón, cumbia y electrónica.