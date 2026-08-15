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Nachiños Fest

El Nachiños Fest vende entradas en taquilla para el último día hasta antes de medianoche

Raze, Eris Mackenzie, The Rapants, La Milagrosa y Flaca serán los protagonistas del cierre

Redacción Ferrol
15/08/2026 05:00
Hydn abrió este viernes el primer día de festival después la “previa”
Hydn abrió este viernes el primer día de festival después la “previa”
Emilio Cortizas
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Después de que este viernes 14 tuvieran lugar las cinco primeras actuaciones del Nachiños Fest en el puerto de Curuxeiras, este sábado 15 por la tarde se volverán a abrir las puertas para despedir la séptima edición a ritmo de Raze, Eris Mackenzie, The Rapants, La Milagrosa y Flaca, con entradas disponibles en taquilla hasta las 23.00 horas.

Si Hydn inauguró oficialmente el festival, tras el primer concierto a bordo de la lancha de Mugardos que sirvió de “previa”, este sábado el festival volverá a empezar con talentos gallegos que mezclan electrónica con distintos estilos. A las 19.30 horas actuará Raze (Vigo), añadiendo a la receta ritmos caribeños y pop, antes de continuar con la fusión de minimal-techno y hardstyle con canciones y melodías tradicionales que identifica a Eris Mackenzie (A Coruña).

The Rapants (Muros), le dará el relevo a la electrónica para seguir con el mismo acento aunque se cambie de tercio en cuanto al género, pasando a la música indie y garage.

Para despedir la edición se reservan dos proyectos que vienen desde Madrid, el grupo de dream-punk y post-pop La Milagrosa y Flaca, DJ de origen argentino que cerrará con regguetón, cumbia y electrónica.

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