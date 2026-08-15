El éxito del perfume que contiene la esencia de Ferrol a base de salitre, hierro y madera

Marta Río López mostrando ‘Arsenal’, el perfume ferrolano, en el exterior de su negocio en Alcampo Daniel Alexandre

Los más ferrolanistas siempre llevan a la ciudad en el pensamiento allá donde van, pero desde hace algunos meses también es posible impregnarse con su esencia, literalmente. La artífice de esta ‘magia’ es Marta Río, al frente de La Botica de los Perfumes, toda una referencia en el sector desde hace trece años que ha querido ir un paso más allá enfrascando el aroma de la urbe naval en una fragancia que nació la pasada Semana Santa bajo el nombre de ‘Arsenal’.

“Tiene tonos de salitre, de mar... A mucha gente le recuerda a las playas, que es lo que nos identifica a toda la comarca”, expresa esta vecina de Valdoviño que no se cansa de presumir del terruño, añadiendo además que “huele también un poco a maderas y metales por el propio Arsenal y los astilleros”. ¿Y el nombre? “La industria naval es el pilar económico de Ferrolterra”, traslada, al tiempo que valora que “nos identifica” en todo el mundo desde que la Corona decidió que en la ría se iban a construir barcos.

Exclusividad

Rememora Marta Río que ‘Arsenal’ surgió cuando la central de La Botica de los Perfumes, que está localizada en Mérida —donde tienen el laboratorio y la fábrica—, “iba a sacar diez fragancias para las ciudades más turísticas de España. Yo los llamé al momento y les dije que una tenía que ser para Ferrol sí o sí. Les conté que iba a celebrarse la Semana Santa, que es Fiesta de Interés Turístico Internacional y que vienen muchos turistas, así que tenía que tener el perfume. Además, mencioné que somos el punto de salida del Camino Inglés y hay muchos peregrinos”. Así, ante los argumentos y las dotes de persuasión de esta apasionada de la comarca, la casa perfumista aceptó y poco después comprobó que no se había equivocado: “Lo lanzamos un miércoles y el jueves ya nos quedamos sin existencias. Repusimos y, al poco tiempo, otra vez. Está funcionando muy bien”, resume.

Esta fragancia, que es unisex y de alta calidad, cuenta —como todas las que vende Marta— con la garantía de duración de un mínimo de ocho horas, costando cada frasco solo 23 euros. Se puede comprar tanto en la propia tienda, ubicada en el interior del centro comercial Alcampo, como en A Bandada (Magdalena, 49), Hotel Real (Dolores, 11-13), cafetería María 51 (calle María, 51) y en A Torre do Lago (Torre, 28, en Lago, Valdoviño).

“Está triunfando mucho”, resume la emprendedora que, además, contribuye con esa fragancia a visibilizar el deporte minoritario local, en este caso colaborando con descuentos en favor del Club Rugby Ferrol al que están vinculados sus dos hijos y con el que ha rubricado un convenio. “Otras disciplinas, como el fútbol o el baloncesto, tienen más apoyos, pero ellos o la esgrima, por ejemplo, necesitan muchísima ayuda y esta es una manera de respaldarlos”, anima.

Educar la nariz

Fue en junio de 2013 cuando abrió La Botica de los Perfumes en la calle Real de Ferrol, donde estuvo seis años, tres de ellos compatibilizando su actividad con la del local instalado en el interior de Alcampo, que ahora es el único abierto, pudiendo ofrecer aquí un horario mucho más amplio y continuado: de 10.00 a 22.00, de lunes a sábado. También están en redes sociales, desde donde informan de las novedades y ofrecen asesoramiento.

De hecho, ponerse en manos de Marta es garantía de éxito. Ella, que trabajaba como auxiliar de geriatría y cuidados paliativos, descubrió la empresa con la que ahora trabaja “por un problema mío de piel. Mi cuñada, que vivía en Ponferrada, donde acababan de abrir tienda, me regaló un perfume de estos y ni me dio reacción alérgica, me aguantaba todo el día y me gustó. Ahí empecé a investigar y fue todo muy rápido, muy rodado”.

El punto fuerte del establecimiento son los perfumes naturales a granel, manejando los conocimientos para aconsejar a cada persona el que más le encaja por familia olfativa. “A la gente, si le dices que le vas a dar uno con salida bergamota y mandarina, de corazón jazmín y ámbar, y de fondo vetiver y sándalo te dice: ‘¿Y a cuál se parece?’ Tienes que ponerle ejemplos para que lo entiendan mejor y, después, lo que más les llama la atención es la duración porque siempre garantizamos un mínimo de ocho horas hasta las 24. También se sorprenden con el precio porque el más caro, al margen de los exclusivos como ‘Arsenal’, es de 15,90 los 100 mililitros”.

Marta Río está convencida de que la fragancia “es algo que te identifica, el recuerdo que dejas en las personas y, si no encaja, lo vas a notar. Es como una prenda de ropa que no te sienta bien”, así que lo que quieren es educar y que su clientela “entienda un poco lo que es la perfumería, cómo tienen que echarse el perfume y qué no deben hacer”.