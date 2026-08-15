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Ferrol

Despliegue de bomberos en Santa Icía al arder varios residuos de una carpintería

El incendio se produjo en la mañana de este sábado en la parroquia ferrolana

Redacción Ferrol
15/08/2026 13:51
El fuego prendió en los residuos que están depositados en el exterior del recinto empresarial
El fuego prendió en los residuos que están depositados en el exterior del recinto empresarial
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Los Bombeiros de Ferrol se desplazaron en la mañana de este sábado a la parroquia ferrolana de Santa Icía de Trasancos para sofocar un incendio localizado en el interior del recinto de un negocio que se ubica en el lugar de A Pallota.

Confirma el Concello de Ferrol que la alerta llegó sobre las 10.50 horas, movilizándose hasta el punto un vehículo del parque de A Gándara y cinco efectivos, que tuvieron que afanarse para apagar las llamas, que se habían propagado por el perímetro.

Lo complicado de la intervención vino dado por la cantidad de residuos derivados de la actividad empresarial que se almacenaban allí, por lo que los bomberos tuvieron que usar también herramienta para separar los materiales calcinados.

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