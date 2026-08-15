Carlos Núñez | “Para nosotros, el reto es estar a la altura para poder afrontar los riesgos”

Carlos Núñez en su despacho del parque municipal ferrolano Jorge Meis

Carlos Núñez inició recientemente una nueva etapa profesional como jefe de un cuerpo de bomberos del que forma parte desde hace 32 años. Así, si bien el nombramiento le pilló casi por sorpresa, el curtido veterano se ha marcado como objetivo dejar tras de sí un parque más operativo, versátil y preparado para los retos de futuro.

¿Cómo afronta esta nueva etapa como jefe del cuerpo municipal?

Con ilusión y con ganas. Tengo una idea en la cabeza después de 32 años de servicio. Quieras que no, tengo inquietudes y me gustaría desarrollarlas.

¿Se veía en algún momento como jefe del cuerpo de bomberos?

En ningún caso. Ni me veo a día de hoy. Nunca fue mi objetivo. Lo que pasa es que las circunstancias, el tiempo, la experiencia... Al final te decides, a ver si puedes aportar algo y poner tu granito de arena.

¿Qué retos presenta este nuevo cargo a nivel profesional?

Tengo una visión de las emergencias que compartimos todo el colectivo al que represento. No está muy cerca de la visión que tiene el ciudadano de a pie, lo vemos desde otro prisma. Cada vez vemos que se acumulan más los riesgos, que la casuística de estos cambia, el medio natural, el incremento del turismo, de la industria, de muchos parámetros que aumentan el peligro... Para nosotros, el reto es estar a la altura y tener la capacidad, los conocimientos y los medios necesarios, tanto humanos como materiales, para afrontar esos riesgos de futuro.

¿Qué objetivos personales se ha marcado como jefe?

La verdad es que no me he marcado ninguno. Me gustaría irme cuando me toque, habiendo dejado un parque mejor, un servicio mejor y con miras de futuro y una estructura mínima para poder crecer en la línea de los riesgos, de la casuística y de dar un mejor servicio.

¿Qué fortalezas y qué carencias ve en el servicio de bomberos?

Las fortalezas, desde luego, son los medios y los recursos humanos que tenemos, que nunca son suficientes, pero que es gente sobradamente preparada, con buena actitud y dinámica de trabajo. También tenemos un buen material, pero que siempre puede ser mejor y en mayor cantidad. Y las carencias, quizás tengo que reclamar un poco de estructura, de dimensionar el servicio acorde a ese riesgo. No quiero decir que mañana vaya a pasar nada fuera de lo habitual, pero sí que nos gustaría crecer en estructura para tener mejor atención.

¿Cómo se podría reforzar esa estructura?

Con un elenco de mandos que hicieran una serie de labores de desarrollo, prevención y de objetivizar los riesgos que cada vez vamos descubriendo. Si hablamos de un incremento de turismo, pues aumentamos las intervenciones en medio natural; de uno industrial, pues vamos a analizar los riesgos de forma adecuada para ver qué podemos aportar o qué necesitamos para dotarnos de los medios necesarios para atender esas emergencias. En esa línea, trabajar en la prevención y la organización de cara a que el equipo interviniente tenga mayor formación, mejor equipo, dotación e información sobre lo que se va a encontrar. Muchas veces para nosotros el mayor riesgo no es tanto la intensidad de emergencias sino el desconocimiento de aquello a lo tenemos que enfrentarnos al llegar al sitio. No todo se apaga con agua, no todo se afronta con la misma equipación. Tenemos unas casuísticas que nos gustaría conocer, tener información de esas cosas antes de encontrarnos con ellas.