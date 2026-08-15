Adjudicada la obra para hacer más eficiente a la Escola Náutico Pesqueira

El edificio se someterá a una intervención sufragada por la Xunta Jorge Meis

La Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, el organismo del que depende la Escola Náutico Pesqueira ubicada en Serantes, acaba de formalizar el contrato encaminado a mejorar la climatización de las instalaciones ferrolanas. En concreto, se trata de unas obras que finalmente se adjudicaron por un total de 418.055 euros y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses.

Según la información remitida por la administración autonómica, la intervención tiene como objetivo la mejora de la envolvente térmica y de la residencia para estudiantes, contribuyendo de este modo a incrementar su eficiencia energética y también las del resto de las instalaciones destinadas al alumnado que cursa su formación en este centro formativo.

Financiación

Ahondan en que los trabajos están cofinanciados en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (Fempa), mientras que el 30% restante procede de las arcas de la propia Xunta de Galicia, trasladando que la intervención está enmarcada en la apuesta del gobierno gallego por la mejora y la modernización de las infraestructuras de formación marítimo-pesqueras de la comunidad.

Inciden desde la Consellería do Mar en que el objetivo final es “ofrecer al alumnado instalacións adecuadas para a súa formación e estadía e contribuír á preparación dos futuros profesionais do sector”. El centro ferrolano celebró el pasado año su primer medio siglo de vida, siendo la segunda escuela de sus características en la región por detrás de la que se ubicó en Vigo en 1966.