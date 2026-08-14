Un concierto en la ría abrió el programa del festival ferrolano Nachiños Fest

Coke Couto en el concierto por la ría del Nachiños Fest EC

El muelle de Ferrol se prepara para otro fin de semana de actividad, con la celebración del festival Nachiños Fest.

Tras cambiar de ubicación, se celebra por segundo año consecutivo en el puerto de Curuxeiras en las dos jornadas de este viernes y sábado, con actuaciones que comenzarán por la tarde y se prolongarán hasta pasada la madrugada.

Este jueves se sirvieron los entremeses musicales para abrir boca entre los aficionados, con una primera actividad fuera del festival en sí, el concierto previo celebrado ayer a bordo de la lancha de Mugardos y en el que sonó la música con acento ferrolano, el aportado por Coke Couto, con una ocupación plena de la embarcación.

La que es ya la séptima edición del festival que lleva el ferrolanismo por bandera comienza este viernes de forma oficial, con una serie de conciertos desde las 19.30 horas. Será el turno de HYDN, que dará el pistoletazo de salida y al que seguirán Pavlenha, Puño Dragón, Baiuca y Grande Osso, como fin de fiesta.

El sábado será Raze, a las 19.30 horas, el que inicie la programación del festival, para continuar a lo largo de toda la noche con Eris MacKenzie, The Rapant, La Milagrosa y, como traca final, Flaca.

Pero antes de estas actuaciones, como novedad, este sábado se celebrará también una sesión vermú en el Nachiños.

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Será el grupo Fuah en el que amenice el mediodía, en un concierto que, además, es de carácter gratuito y abierto al público en general.

Durante todo el día podrá disfrutarse también de un mercadillo, a cargo de Filispín Pop Up, con una decena de marcas marcas locales que montarán sus puestos durante el día y, habrá, como complemento del festival ferrolano actividades de talleres y deporte, como el pickleball.

Las entradas para el festival tienen un coste de 55 euros, si se adquiere el abono general de dos jornadas o de 33 para una de ellas, con los gastos de gestión incluidos.