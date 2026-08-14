Talento local para el pregón de las fiestas de Ferrol, con Sofía Hernández y Antía Barona
Ambas jóvenes artistas fueron ganadoras de distintas ediciones del Talentiño
El pregón de estas fiestas de verano tendrá acento local, con las artistas Sofía Hernández, ganadora del Talentiño 2025 en la categoría de vocalista y participante de La Voz Kids, y Antía Barona, ganadora del Talentiño 2026 también en la categoría de vocalista.
El alcalde, José Manuel Rey, dio a conocer en la mañana de este viernes el nombre de las jóvenes encargadas de abrir oficialmente las fiestas el próximo día 21, indicando que “Sofía e Antía representan o talento da nosa mocidade, a súa creatividade, o seu esforzo e a súa ilusión por acadar os seus soños".
Sofía, de 15 años, y Antía, de 16, están comenzando en el mundo de la música y afrontan con “moita responsabilidade e moita ilusión” la oportunidad de dar el pregón. Ambas reconocen estar nerviosas ante la importancia de este momento, pero también aseguran estar deseando vivirlo.
Sofía inició su andadura musical durante la pandemia, cuando comenzó a publicar vídeos en los que interpretaba canciones acompañada por su familia. Sus padres, músicos aficionados al piano y a la guitarra, fueron fundamentales en sus inicios y contribuyeron a alimentar su pasión por la música.
Por su parte, Antía comenzó su formación musical hace tres años. Fue entonces cuando descubrió su pasión por la música y decidió emprender un camino que continúa recorriendo con entusiasmo y dedicación.
Con motivo del pregón, ambas aprovecharon para hacer un llamamiento a sus amigos y amigas y a todos los vecinos y vecinas de la comarca, para que las acompañen el próximo día 21, a las 20.15 horas, en la plaza de Armas.
Tras el pregón, la programación festiva continuará con una noche musical que contará con las actuaciones de Yoli Saa, Bombay y Fangoria.