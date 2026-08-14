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Ferrol

Talento local para el pregón de las fiestas de Ferrol, con Sofía Hernández y Antía Barona

Ambas jóvenes artistas fueron ganadoras de distintas ediciones del Talentiño

Redacción Ferrol
14/08/2026 12:35
pregoneras fiestas de ferrol
Las pregoneras con el edil de Festas, Arán López, y el alkcalde, José Manuel Rey
Cedida
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El pregón de estas fiestas de verano tendrá acento local, con las artistas  Sofía Hernández, ganadora del Talentiño 2025 en la categoría de vocalista y participante de La Voz Kids, y Antía Barona, ganadora del Talentiño 2026 también en la categoría de vocalista.

El alcalde, José Manuel Rey, dio a conocer en la mañana de este viernes el nombre de las jóvenes encargadas de abrir oficialmente las fiestas el próximo día 21, indicando que  “Sofía e Antía representan o talento da nosa mocidade, a súa creatividade, o seu esforzo e a súa ilusión por acadar os seus soños".

Sofía, de 15 años, y Antía, de 16, están comenzando en el mundo de la música y afrontan con “moita responsabilidade e moita ilusión” la oportunidad de dar el pregón. Ambas reconocen estar nerviosas ante la importancia de este momento, pero también aseguran estar deseando vivirlo.

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Sofía inició su andadura musical durante la pandemia, cuando comenzó a publicar vídeos en los que interpretaba canciones acompañada por su familia. Sus padres, músicos aficionados al piano y a la guitarra, fueron fundamentales en sus inicios y contribuyeron a alimentar su pasión por la música.

Por su parte, Antía comenzó su formación musical hace tres años. Fue entonces cuando descubrió su pasión por la música y decidió emprender un camino que continúa recorriendo con entusiasmo y dedicación.

Con motivo del pregón, ambas aprovecharon para hacer un llamamiento a sus amigos y amigas y a todos los vecinos y vecinas de la comarca, para que las acompañen el próximo día 21, a las 20.15 horas, en la plaza de Armas.

Tras el pregón, la programación festiva continuará con una noche musical que contará con las actuaciones de Yoli Saa, Bombay y Fangoria.

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