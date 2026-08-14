O ritual “foltróniko” de MoOoM será o nexo da tríada feminina destes Solpores en Canido
Entre Sofi Peries e REA actuará esta artista que vén de ser seleccionada para improvisar no Rototom Sunsplash
Os Solpores en Canido deste sábado 15 dificilmente podían ser máis axeitados para MoOoM, un proxecto rodeado de simbolismo que xa con este alter ego fai referencia a unha “tríada feminina” como a que actuará a partir das 20.00 horas no centro cívico. ‘AtlánticA’ é o nome do disco que vén de lanzar este mesmo ano con Ferror Records, o selo local que organiza este ciclo musical no barrio, ademais do ritual sonoro que presentará nesta ocasión e, como tal, “ten que ser sinestésico, ten que encherte todos os sentidos”, advirte.
“Tense que estar preparado” para unha proposta coma esta, ou cando menos aberto a somerxerse nesta sesión de “foltrónika tradicional” que servirá de nexo neste “aquelarre depois do eclipse”. O proxecto do que emana xurdiu a raíz dunha investigación que realizou como historiadora da Arte, nun primeiro momento “traballando no arquivo gráfico de Pontevedra, principalmente coa colección Perfecto Feijoo”, explica a especialista, lembrando que “este señor foi o que montou a primeira banda de folk galega que foi por todo o mundo, e a partir del é que saíron moitísimas outras”.
Este labor foi “o que me inspirou a investigar máis nestes procesos migrantes, no que é a galeguidade e no que son os Centros Galegos no mundo”, rememora MoOoM, dando conta, de paso, da súa experiencia laboral de varios anos nun destes espazos. “Non sei moi ben distinguir se o proxecto naceu aquí ou en Barcelona, pero é verdade que estar nas mesmas carnes sentindo o que é migrar, que ao final é ir buscarte a vida e xa, creo que me fixo empatizar moito con todos estes relatos que hai de tanta xente anónima”, ademais da súa familia mesma, que tamén marchou a Brasil e Uruguai.
Por este motivo, en ‘Atlántica’ atópase “moita influencia de ritmos latinoamericanos aparte de urbanos”, explica a artista pontevedresa, que neste disco volcou coplas da súa terra materna, Bueu, reservando a parte paterna, de Cerdedo-Cotobade, para o próximo traballo.
MoOoM adoita engadir nas súas actuacións parte de performance e tamén de improvisación, unha disciplina para a que “de feito, estou agora seleccionada para o Rototom”, celebra, nomeando o mítico festival de Benicàssim considerado a capital do reggae, ao que nun principio irá con Raze, precisamente quen abrirá este sábado o Nachiños Fest. Amais de colaborar con este artista como cofeógrafo, bailarín e estilista, a artista tamén deu conta do bo equipo que forman xunto a Artur Puga, percusionista e bailador coñecido por múltiples proxectos como no que acompaña a Mondra.
Con Ferror Records
“Estaba mirando varias opcións, non só na Galiza, pero si que tiña xa unha idea de ir cambiando as miñas colaboracións na Cataluña, ou internacionais, para reconectar tamén con creadores aquí”, relata a artista en referencia ao momento no que xurdiu a conexión MoOoM-Ferror Records. O feito de ser un selo galego foi decisivo, mais sobre todo “esa dedicación e ese amor, creo que é algo impagable”, destaca.