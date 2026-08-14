Nueva promoción de Ferrol y su entorno con el sorteo de las camisetas de ‘Vente arriba’

Una de las camisetas de la promoción del Concello Cedida

El Concello de Ferrol sigue un año más en su idea de, coincidiendo con el verano y sus fiestas, promocionar la ciudad con camisetas que incluyen lemas alusivos a la realidad local.

Saca así a la luz prendas con lemas que se refieren a la apuesta por la Semana Santa –Facto: a mellor Semana Santa é a de Ferrol–, la belleza de sus playas –‘Covas, Esmelle, San Xurxo, tridente de luxo’–, la cita con la romería de Chamorro –‘Subir a Chamorro e atoparse con todo o mundo’–, las costumbres de los ferrolanos –‘Bocata de tortilla + praia de Doniños’– o los acontecimientos que marcan la vida cotidiana –‘Abur muralla, ola mar’–.

Para conseguirlas, hay que seguir las redes sociales del Concello y participar en el sorteo de estas camisetas, de las que se ofertarán hasta diez diarias.Los premiados recibirán un mensaje privado en Instagram y la entrega de las mismas se efectuará entre el 17 y el 28 de agosto en el Concello.

No es la primera vez que el ejecutivo local saca esta promoción a las calles, ya que otras camisetas lucen desde hace tiempo lemas referidos a Amboage, Penencia o el Racing.