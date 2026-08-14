La Romaría Castrexa de Esmelle estrena este año sus Olimpiadas

Los actores y actrices de la representación no son los únicos caracterizados, ya que es habitual que la gente se vuelque Jorge Meis

Este año los números se alinean y la Romaría Castrexa de Esmelle celebrará su XXIII edición el próximo domingo 23, en el lugar de Tralocastro. Se trata de una jornada festiva tradicional que mantiene actividades para todos los públicos como el taller de barro impartido por Carme Romero, que estrenará la programación a las 12.00 horas, o la comida popular que tiene abiertas las reservas hasta este miércoles, incorporando en esta ocasión la novedad de las Olimpiadas y exhibición de tiro de cuerda.

El entorno del castro de Esmelle volverá a ser escenario de esta fiesta ligada al territorio y su historia, que en esta convocatoria contará con una de las profesionales implicadas en la excavación arqueológica como pregonera: la doctora en Protección del Patrimonio Cultural Lucía Brage Martínez.

Antes de la lectura, a las 13.30 horas, tendrá lugar la representación castrexa de la que se ocupan anualmente los compañeros del Oenach Atlántico, una celebración con múltiples similitudes que tiene lugar en la parroquia naronesa de Sedes.

En esta edición la música correrá a cargo de Aixa, que despedirá la Romaría Castrexa, a partir de las 19.00 horas, después de una primera actuación a las 14.00. Para reservar sitio en la mesa y disfrutar del menú (que incluye mejillones, churrasco con criollo y cachelo, vino o agua, postre y café; por 16 euros, salvo los niños de hasta 8 años, que no pagan) es necesario apuntarse a través del correo electrónico avvvalledeesmelle@gmail.com o enviando un mensaje de WhatsApp al teléfono 604 194 949. Además, a través de estos mismos medios todavía es posible apuntarse para participar con su propio puesto en el mercado, abierto desde por la mañana.

Competición

Para inscribirse en la primera edición de las Olimpiadas castrexas de Esmelle se pueden utilizar las mismas vías de contacto, así como anotarse el propio día. La competición se desarrollará por parejas, desde las 17.00 horas, y está dirigida a todos los públicos a partir de los 12 años de edad.

Los concursantes empezarán por ‘O brado da pedra’, una prueba de lanzamiento en la que gana el equipo que alcance mayor distancia; ‘Carreira dos sacos’ y ‘O camiño dos limóns’, donde se medirá el mejor tiempo; ‘O xogo dos bolos’, al que tire más piezas, y carrera de zancos, a la pareja que más avance.