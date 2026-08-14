FeC exige al gobierno local que no privatice el servicio de grúa y que modifique su nueva RTP

La agrupación reivindicó que Ferrol cuenta con medios propios suficientes AEIG

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) exigió ayer al Concello que “non privatice un servizo público esencial” como es el de grúa. Por medio de un comunicado, la formación relató que el pasado miércoles, en el marco de la última comisión de Urbanismo e Seguridade, se les trasladó a los grupos de la oposición la intención del Consistorio de llevar a Xunta de Goberno Local (XGL) los pliegos para la licitación de esta prestación.

Así, para la agrupación esta fue la “certificación” de una “mentira prolongada”, asegurando que los populares permitieron deliberadamente un “deterioro progresivo do servizo público” de cara a “xustificar o seu desmantelamento”. En este sentido, FeC afirmó que, durante años, los diferentes grupos de la oposición han solicitado sin éxito “documentación ou informes que xustificaran o uso de empresas privadas para a recollida de vehículos”.

De hecho, ya en febrero de 2025 esta misma formación denunció la presunta intención del gobierno ferrolano de licitar esta prestación, acusando al PP de no facilitar datos sobre la situación del servicio. De esta forma, el grupo lamentó que el ejecutivo local tome esta decisión en lugar de aprovechar los medios disponibles y contratar más profesionales para dar cobertura a las vacantes exitentes.

Por tanto, desde FeC se demanda que no se lleve a cabo la mencionada licitación y que, en su lugar, se proceda a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incorporar al personal necesario para recuperar este servicio municipal.