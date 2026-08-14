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Ferrol

El BNG de Ferrol califica de “descontrol” el desarrollo de las obras del centro cultural Carvalho Calero

Denuncian el retraso en la finalización de los trabajos de reforma

Redacción Ferrol
14/08/2026 23:25
Pleno concello de Ferrol
Roberto Montero denuncia que las obras no han abarcado todo lo necesario 
Daniel Alexandre
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Las obras del centro cultural Carvalho Calero han suscitado críticas por parte del grupo municipal del BNG, que denuncia el estado en el que se encuentran las butacas del salón de actos, el cierre de la biblioteca o que no se haya arreglado en primer lugar la fachada.

El edil Roberto Montero apunta que no se puede entender como “nunha obra de 500.000 euros poidan quedar deficiencias tan graves”.

El BNG exige al gobierno municipal de Rey Varela la apertura de la biblioteca del Carvalho Calero, apuntando que “é inadmisible que siga pechado un local destas características nesta cidade, un espazo con moita luz natural, que se volveu encher de libros por doazóns da veciñanza, un lugar para o lecer da veciñanza, entre eles moitos rapaces e rapazas que buscan sitios tranquilos para ler e estudar”.

Además, denuncian el retraso en la finalización de los trabajos de reforma y, en este sentido, recuerdan que fue una obra adjudicada en noviembre de 2025, que contaba con un plazo de ejecución de cinco meses y de la que aún no se sabe cuándo van a concluir.

El BNG hace extensible la situación de lo que califican de “descontrol” a otros proyectos como la calle Rubalcava, el castillo de San Felipe, el parque de agua de A Malata o la pista de polideportiva de A Cabana.

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