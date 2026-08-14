Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Concello y Xunta apuestan por la potenciación del comercio local con una novedosa campaña

La iniciativa se presenta con el lema 'Comercio compensa'

Redacción Ferrol
14/08/2026 22:46
Iniciativa Comercio Compensa
Iniciativa Comercio Compensa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La edila de Mercados, Maica García, y el presidente del Centro Comercial Aberto A Magdalena, Olegario Álvarez, presentaron la campaña autonómica “Comercio Compensa”, que lleva a cabo la Xunta y en la que colaboran los negocios ferrolanos.

La iniciativa, como explicó la concejala, recuerda que cada vez que uno escoge comprar en el establecimientos de proximidad se contribuye a mantener viva la ciudad. García aprovechó, asimismo, para animar a la gente a sumarse a la propuesta y, sobre todo, a incorporar ese hábito en el día a día.

Por su parte, el presidente del CCA A Magdalena avanzó que a través de esta campaña se repartirán un total de 800 bolsas, 400 que ya se dieron en el día de ayer y otras 400 que se regalarán el próximo sábado 22.

Las personas interesadas en hacerse con una de ellas deberán presentarse entre las 11.00 y las 13.00 horas en el stand que el comercio colocará en la plaza de Armas y deberán presentar el ticket de alguna compra realizada en el comercio local de la ciudad para poder conseguir su propio saco de tela.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620