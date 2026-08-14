Concello y Xunta apuestan por la potenciación del comercio local con una novedosa campaña

Iniciativa Comercio Compensa Cedida

La edila de Mercados, Maica García, y el presidente del Centro Comercial Aberto A Magdalena, Olegario Álvarez, presentaron la campaña autonómica “Comercio Compensa”, que lleva a cabo la Xunta y en la que colaboran los negocios ferrolanos.

La iniciativa, como explicó la concejala, recuerda que cada vez que uno escoge comprar en el establecimientos de proximidad se contribuye a mantener viva la ciudad. García aprovechó, asimismo, para animar a la gente a sumarse a la propuesta y, sobre todo, a incorporar ese hábito en el día a día.

Por su parte, el presidente del CCA A Magdalena avanzó que a través de esta campaña se repartirán un total de 800 bolsas, 400 que ya se dieron en el día de ayer y otras 400 que se regalarán el próximo sábado 22.

Las personas interesadas en hacerse con una de ellas deberán presentarse entre las 11.00 y las 13.00 horas en el stand que el comercio colocará en la plaza de Armas y deberán presentar el ticket de alguna compra realizada en el comercio local de la ciudad para poder conseguir su propio saco de tela.