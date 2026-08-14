Begoña Vila reivindica la figura de Nancy Grace Roman y de las mujeres en las carreras STEM

Begoña Vila (centro) junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la productora Chelo Loureiro Jorge Meis

Cuando se hizo público que la astrónoma e ingeniera de sistemas aeroespaciales viguesa Begoña Vila, una de las figuras clave dentro del proyecto del telescopio 'Nancy Grace Roman', se desplazaría junto a su equipo de la NASA a Doniños para observar el eclipse total, la asunción general era que se había elegido esta localización para la realización de pruebas científicas; al fin y al cabo, la agencia estadounidense había desplegado grupos a varios puntos de España, como Ponferrada o San Millán de los Caballeros para tomar imágenes de este fenómeno.

No obstante, pocos sospechaban que la presencia de esta doctora en Ferrol tenía una dimensión mucho más personal que profesional. Y es que, como ella misma explicó a este Diario, aquel era su tercer eclipse completo, pero era el primero que podía disfrutar en compañía de su familia. “Es muy difícil llevarlos a otras partes del mundo y para mí es muy importante el poder compartirlo con ellos”, relató. De hecho, esa faceta íntima de la vida de la profesional es lo que llevó a compaginar la observación con la grabación de escenas para el documental ‘Después del eclipse. Rumbo a las estrellas’, que dirige Alba Prol y que produce la ferrolana Chelo Loureiro, centrado en su trayectoria y su relación con el mencionado telescopio espacial.

Aprovechando la coyuntura, la doctora quiso reivindicar la figura de Nancy Grace Roman, recordando que fue la primera jefa de astronomía de la NASA, conocida como ‘la madre del telescopio Hubble’, y que el ingenio que se lanzará al espacio el próximo día 30 será “el primero con nombre de mujer”. Respecto a esta inminente misión, Vila Costas explicó que la NASA adjudica una cada diez años en base a “las siguientes respuestas que queremos saber del universo”.

Esto, como relata, resulta notablemente complicado, dado que no solo “hay que desarrollar la tecnología”, sino que también es algo muy costoso, por lo que siempre existe un ‘tira y afloja’ con las administraciones pertinentes –“como sucedió también con el telescopio ‘James Webb’”, incide–. “Pero bueno, somos muy afortunados que decidieron continuar con ello y aquí estamos, a menos de un mes de su lanzamiento”, afirma.

Otro punto que abordó la astrofísica fue la presencia de la mujer en las carreras STEM –Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en inglés–, detallando que ya suponen el 25% de todos los profesionales, pero que es necesario “seguir avanzando”. “A mí siempre me da pena por que las niñas, al igual que los niños, deberían poder seguir las carreras que les gusten, no darles impedimentos, que ya los van a encontrar por el camino”, apuntó.

Finalmente, respecto al documental, Begoña Vila afirmó sentirse “muy honrada” de que Alba Prol quisiese tenerla como figura central y, con ello, “de poder inspirar a otras jóvenes”. No obstante, también apuntó que una de las cosas que más le gustaron de la propuesta fue el poder enseñar “qué se necesita para poder construir estos telescopios; qué pruebas tenemos que hacer; cómo lo lanzamos al espacio y qué datos obtienen, que son para todos los científicos de la Tierra”, algo que considera “una forma de docencia”.