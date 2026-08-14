Balambam Boo Fest extiende sus redes en la décima edición, de Toledo a Ferrol

La conexión entre ambos territorios viene de atrás, no solo en la organización ya que, curiosamente, uno de los fotógrafos que suele inmortalizar el festival también es ferrolano Mariano Grueiro

El festival que se celebra en la Terraza Summerland de Toledo, este año en su décimo aniversario, llegará a final de mes a Ferrol de la mano de Ferror Records. La propuesta se distingue por dirigirse a un público familiar, dedicando a niñas y niños diferentes actividades aparte de la música, que es precisamente lo que sucederá en este “mini Balambam Boo en Canido”.

Justamente dos semanas después de los Solpores de este sábado, la asociación y sello discográfico ferrolano vuelve a convocar al público en el centro cívico, el día 29, para celebrar “unha xornada co mesmo espírito” del Balambam Boo Fest, explica uno de los impulsores, Fernando Fernández Rego, referenciando esa dimensión infantil del evento, que se combina con una parte cultural y musical, en este último caso “centrado no rock e no punk fundamentalmente”.

Por este motivo, media hora antes de dar paso a los conciertos y la pinchada a cuatro manos, que se desarrollarán a partir de las 13.00, tendrá lugar la presentación de la última obra de Fernández Rego, ‘Andrés do Barro. A xénese do pop en galego’, un libro que precisamente ayer se presentó en Neda, en el local de A Piruchela, después de haberlo dado a conocer, con gran éxito de asistencia, en la Casa de Galicia en Madrid.

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El Balambam Boo es un festival que “xa ten un calado importante e creo que é bonito poder desfrutar dese concepto”, explica el corresponsable de Ferror Records, que se dirige a ese colectivo numeroso, seguidor de eventos musicales y “que ten fillos ou ten sobriñas”. Para este público, está claro que resulta muy interesante “que os nenos tamén poidan involucrarse na dinámica dun festival e que non haxa espazos mortos para eles, senón que poidan participar en todo momento”, destaca. Así, mediante este tipo de propuesta combinada, “os pais poden estar tranquilos vendo os concertos, ao mesmo tempo que hai obradoiros” pensados para los más jóvenes, una parte fundamental del evento original.

Como está previsto que estas actividades, normalmente relacionadas con el mundo de la música y las artes plásticas, aparte de las actuaciones, se desarrollen desde la hora del vermú, la organización pondrá a disposición un puesto de pulpo y un foodtruck, siguiendo la misma línea que en anteriores éxitos de Ferror Records.

Conexión

El alma del Balambam Boo Fest tiene una parte ferrolana, ya que detrás del festival toledano se encuentran Maruxa y Fernando, que aunque no residan aquí vuelven rigurosamente cada verano. “Como viñan aos nosos eventos regularmente, tanto aos Solpores como a outros que facemos alí, no centro cívico de Canido, como a Feira do Disco, pois empezamos a falar con eles e decidimos facer unha conexión”, relata Fernández Rego.

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“A nosa idea é facelo este ano, ver como funciona e, se vai ben e a xente responde, posiblemente manter unha xornada estival do festival en verán”, pronostica el responsable de la asociación ferrolana, adelantando que “tamén vai haber un evento máis adiante na Urania”, otra colaboración futura con el festival que hará partícipe tanto a la sala como a otro de los nexos que unen a Ferrol y Toledo, como es la banda Bule. El objetivo último es, en definitiva, “unir forzas, porque creo que realmente o bonito de todas estas iniciativas é manter vivo o local e dar visibilidade tamén aos proxectos da zona”.

Apertura

Para abrir este Balambam Boo Fest en Canido, el autor presentará ‘Andrés do Barro. A xénese do pop en galego’, a las 12.30 horas. Se trata de la segunda biografía que publica el autor de este cantante, nacido en Ferrol en 1947, continuando así con una reivindicación de su figura que ya se materializó, en 2007, en aquel ‘Manifesto dobarrista’, “que fora presentado por Tosar no Jofre”, recuerda Fernando Fernández Rego, rememorando el disco tributo doble en el que participaron grupos locales como Quant, Todo el Largo Verano o Samesugas.

Música de Lunamotos, The Crummies, La Rabia Saudí y True Belivers Esta edición especial del Balambam Boo Fest en Canido, que tendrá entrada completamente libre y gratuita, seguirá la misma línea del festival toledano no solo con respecto a las actividades que hacen partícipe a todo tipo de públicos sino también en cuanto a la elección de estilos musicales. Desde Cedeira vendrá Lunamotos, un cuarteto de la comarca que el año pasado lanzó su segundo disco, ‘¡Whooow!’, que incluye una docena de temas representativos de su proyecto de tintes “garageros”. Por otra parte, sin moverse de Ferrol, La Rabia Saudí aparecerá en escena con sus veteranos sonidos punk y postpunk, mientras que The Crummies, una banda que llegará desde Oviedo, se acercarán más al punk rock, power pop y ramonescore. Además, el dúo True Believers se encargará de hilar toda la jornada con sus pinchadas de vinilo a cuatro manos, que irán soltando su selección, por supuesto, de punk rock.