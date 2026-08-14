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Ferrol

Aumentan los apoyos para dotar de órgano a la concatedral de San Julián

La entidad impulsora suma 149 socios y ha recaudado 24.300 euros de los 250.000 necesarios

Montse Fernández
Montse Fernández
14/08/2026 14:50
Concatedral de San Julián Órgano
El órgano cedido temporalmente a la concatedral de San Julián 
Daniel Alexandre
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La Asociación Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol continúa avanzando con paso firme en su objetivo de conseguir la adquisición de un órgano para el primer templo ferrolano. La entidad cuenta ya con 149 socios y prevé celebrar su primera asamblea en otoño, en un momento clave para consolidar el proyecto y seguir sumando apoyos.

En el ámbito económico, la campaña de recaudación ha permitido reunir hasta la fecha 24.300 euros, gracias a las aportaciones de alrededor de 48 donantes. Además, la asociación mantiene contactos con representantes del mundo empresarial para presentar la iniciativa y animar a nuevas colaboraciones que permitan afrontar la financiación del instrumento.

El proyecto ya ha dado un primer paso importante con la entrega de un primer pago al organero de Groningen (Países Bajos), donde el órgano permanece reservado. Paralelamente, la asociación sigue desarrollando gestiones a nivel institucional. En las últimas semanas, sus responsables mantuvieron encuentros con el presidente del Parlamento y con otros ámbitos de la Administración para dar a conocer la propuesta y buscar nuevas vías de apoyo.

Entre los objetivos de la entidad figura la incorporación de los estudios de órgano al Conservatorio de Ferrol, una iniciativa que reforzaría el valor formativo y cultural del proyecto y contribuiría a su proyección de futuro.

Crowdfunding estival

El verano, con el aumento de visitas a la concatedral, se presenta además como una oportunidad para dar a conocer la campaña y favorecer nuevas colaboraciones. La asociación mantiene abierta una iniciativa de crowdfunding destinada a particulares, empresas y entidades que deseen apadrinar uno de los tubos del órgano, cuyo coste total se sitúa en torno a 250.000 euros.

Para canalizar las ayudas, se han establecido varias categorías de colaboración. Las personas que donen entre 250 y 500 euros recibirán un diploma de Categoría Bronce; las aportaciones de entre 501 y 1.000 euros corresponderán a la Categoría Plata; quienes contribuyan con entre 1.001 y 5.000 euros obtendrán la Categoría Oro; y las donaciones superiores a 5.000 euros quedarán reconocidas como Categoría Platino. Además, todas las personas que apadrinen un tubo serán inscritas en el Libro del Órgano, que se abrirá con este fin y recogerá el nombre de los colaboradores para memoria futura.

Además, sigue abierta la posibilidad de realizar una donación única o una suscripción anual. La aportación puede efectuarse a través del número de cuenta ES58 2080 0200 4630 4017 2122, a nombre de la parroquia y de la asociación. Asimismo, los donativos se benefician de desgravaciones fiscales en el IRPF, o en el Impuesto de Sociedades en el caso de las personas jurídicas. Según la normativa vigente, los primeros 250 euros donados desgravan el 80 %, y el resto, el 40 %. Más información: amigosorganosanjulian@gmail.com

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