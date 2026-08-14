Asotrame, distinguida con un de los Premios Galicia Acción Voluntaria que entrega la Xunta

Dos de los voluntarios del programa de Asotrame Cedida

La Xunta, a través del Diario Oficial de Galicia acaba de publicar la resolución de los Premios Galicia Acción Voluntaria, con una entidad de la comarca agraciada. Se trata de la Asociación Galega de Afectados por Trasplantes Medulares y Enfermedades Oncohematológicas (Asotrame), que percibirá una ayuda de 4.000 euros por su programa “Apoio entre iguais”.

La Xunta reconoce de este modo el trabajo que desenvuelven personas físicas y jurídicas en el ámbito de los programas, acciones o proyectos de voluntariado en Galicia. En total se premia con 12.000 euros a tres iniciativas de sendas organizaciones.

Así, junto con Asotrame, que percibirá un premio en la categoría de Mejor Proyecto, también han resultado beneficiarios de otros 4.000 euros María Cendán Castrillón, como la Persona Voluntaria más destacada y también a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Otras Demencias, en el apartado de Acción Voluntaria y como premio a su labor de defensa de los derechos de las personas con esta dolencia neurodegenerativa.

A través de esta iniciativa, la Xunta de Galicia pretende poner en valor el ejercicio de la acción colaborativa a nivel individual y colectivo y los beneficios que esta le proporciona a todo el conjunto de la sociedad. Además, pretende también fomentar y promover la participación social de la ciudadanía en el desarrollo de la acción voluntaria a través de entidades debidamente anotadas en el Rexistro de Acción voluntaria, o en el marco de alguna acción promovida por el Gobierno de la Xunta al amparo de la Lei de Acción Voluntaria, como indican.

Asotrame ve de este modo como, una vez más, la sociedad y las administraciones premian su labor diario por mejorar la vida de las personas que pasan por un problema de salud grave como pueden ser las enfermedades que afectan a la sangre.

Como se recordará, el programa ‘Apoio entre iguais’, que suma un nuevo premio para la entidad ferrolana (su radio de acción es autonómico), tiene por objetivo favorecer el encuentro entre personas con un diagnóstico de cáncer hematológico y expacientes que ya han vivido este proceso o están en vías de estabilización.

El proyecto genera espacios de encuentro en los que se comparten experiencias, vivencias y preocupaciones relacionadas con la enfermedad que pueden realizarse de forma presencial u online, y desarrollarse tanto a nivel individual como grupal, adaptándose a las necesidades de cada persona.

Las sesiones están moderadas por un profesional del equipo técnico, quien acompaña y dinamiza el grupo, facilitando el abordaje de temas relacionados con la enfermedad, las inquietudes que pueden surgir a lo largo del proceso y aquellas cuestiones que los propios participantes desean compartir.

El programa tiene una versión online semanal, que descansa durante los meses de verano, y se desarrolla además en las plantas de hematología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el Hospital Clínico de Santiago, el Hospital Lucus Augusti de Lugo y, desde el pasado mes de junio, también en el Hospital Universitario de Ourense. Así se crea un espacio seguro, cercano y respetuoso que favorece el acompañamiento y contribuye al bienestar de los participantes.

La expansión vivida en los últimos tiempos ha llevado a la asociación a formar a nuevos expacientes voluntarios para llevar a cabo de manera efectiva el acompañamiento emocional.

Esta es la segunda vez que Asotrame se cuela en el listado de ganadores de estos premios. En 2023 recibió el reconocimiento como entidad de acción voluntaria por "su consolidada trayectoria en el área sociosanitaria y de atención psicosocial".