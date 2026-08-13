Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
WhatsApp Video 2026-08-13 at 20.42.53
Ferrol

Un incendio forestal activo en la parroquia ferrolana de Covas

El fuego, del que se desconoce la superficie afectada por el momento, se registró en torno a las 18.20 horas

J. Guzmán
J. Guzmán
13/08/2026 21:05

Efectivos de la Consellería do Medio Rural se encuentran en estos momentos trabajando para extinguir un incendio forestal registrado en el entorno de Covas

El fuego, del que aún se desconoce la superficie afectada, se declaró en torno a las 18.20 horas en una zona de monte de A Lagoa colindante con las parroquias de Mandiá y Marmancón, así como la naronesa de O Val.

Testigos presenciales señalaron que las llamas, que aún no fueron controladas, avanzan en dirección ascendente, hacia el mirador de A Lagoa donde están las antiguas instalaciones militares, dada la fuerza del viento. 

Asimismo, desde el departamento autonómico se señaló que actualmente están desplegados en el punto cuatro agentes forestales, seis brigadas, cinco camiones con motobomba y dos helicópteros, si bien parece que estos últimos han tenido que retirarse por la densa niebla que se está formando.