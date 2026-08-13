Un incendio forestal activo en la parroquia ferrolana de Covas

Efectivos de la Consellería do Medio Rural se encuentran en estos momentos trabajando para extinguir un incendio forestal registrado en el entorno de Covas.

El fuego, del que aún se desconoce la superficie afectada, se declaró en torno a las 18.20 horas en una zona de monte de A Lagoa colindante con las parroquias de Mandiá y Marmancón, así como la naronesa de O Val.

Testigos presenciales señalaron que las llamas, que aún no fueron controladas, avanzan en dirección ascendente, hacia el mirador de A Lagoa donde están las antiguas instalaciones militares, dada la fuerza del viento.

Asimismo, desde el departamento autonómico se señaló que actualmente están desplegados en el punto cuatro agentes forestales, seis brigadas, cinco camiones con motobomba y dos helicópteros, si bien parece que estos últimos han tenido que retirarse por la densa niebla que se está formando.