Un desprendimiento arranca de cuajo el toldo de la antigua hamburguesería Sailor's

Un bombero asegurando la zona tras la caída del bloque Jorge Meis

Los vecinos del barrio de A Magdalena que en la mañana de este jueves transitaban por el entorno de la calle Igrexa se llevaron un buen susto al ver cómo una gran losa de piedra se precipitó en plena vía pública tras soltarse de una galería. El suceso, como detallaron fuentes municipales, se registró en torno a las 09.30 horas a la altura del número 13 del mencionado vial.

El bloque, que por sus dimensiones se estima que podría alcanzar los 300 kilogramos, se despeñó de golpe, arrancando de cuajo el toldo y parte de la reja metálica de la antigua hamburguesería Sailor's. Pese a lo grave de la situación, únicamente se constataron daños materiales, si bien testigos presenciales detallaron que el elemento "casi le cayó encima a una señora" que terminó "muy alterada". El cualquier caso, no se registraron asistencias sanitarias.

El toldo de la hamburguesería se depositó en la plaza del Callao J.G.

Así, tras recibir la alerta poco después del desprendimiento, desde el Concello se movilizaron hasta el lugar a los bomberos de Ferrol (que acudieron con tres vehículos y siete profesionales), así como efectivos de la Policía Local. De este modo, los funcionarios procedieron a acordonar la zona, asegurar la fachada y retirar los restos pequeños de la calzada. La losa, por su parte, permanece en la calle a la espera de ser recogida por los servicios de limpieza municipales, así como el mencionado toldo, que se depositó en la plaza del Callao.