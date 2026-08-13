Pesar en Ferrol Vello por el fallecimiento de Maite Fernández, recordada presidenta vecinal

Maite Fernández, entre Jorge Suárez y Lara Méndez, cuando recogió el galardón por el día de San Xiao, en 2019 Jorge Meis

María Teresa Fernández Martínez, Maite "la de Ferrol Vello", como la conocía la gran mayoría de los ferrolanos, falleció este miércoles a los 68 años, dejando una gran tristeza entre su entorno, pero también a lo largo y ancho de un barrio, el portuario, al que defendió con uñas y dientes durante su época al frente de la entidad vecinal.

Precisamente, la asociación ha querido comunicar "con pesar" su fallecimiento, recordando que estuvo en la presidencia ocho años y que "luchó incansablemente" por el bienestar de los vecinos, algo que "no fue una labor fácil", pero incluso con esa tarea por bandera, "siempre mantuvo su carácter alegre y, ni tan siquiera cuando por motivos de salud lo dejó, perdió su sonrisa".

Destacan, asimismo, que colaboró con la parroquia del Socorro y con otras entidades como Cáritas o las Oblatas. "Los vecinos del muelle la recordaremos con mucho cariño", finalizan diciendo. Desde Ferrol en Común, en cuyo mandato se le galardonó con la insignia de oro de la ciudad por San Xiao, han valorado "a súa calidade humana e ganas de facer cidade, estivéramos no goberno ou na oposición".

"Enviamos unha forte aperta e o sentido pésame a súa familia, amizades e veciñanza de Ferrol Vello", traslada el grupo político. Maite Fernández será incinerada este jueves a las 17.30 horas, en la intimidad familiar, tras ser velada en el tanatorio Albia. El entierro será este viernes 14 de agosto, con salida de la comitiva a las 11.45 horas rumbo a Catabois. Horas después se oficiará su funeral, en el Socorro, a las seis de la tarde.