Ferrol
O sistema educativo galego contará con 536 centros plurilingües o próximo curso 2026/27
O sistema educativo galego contará con 536 centros plurilingües o próximo curso 2026/27 nas etapas de Infantil, Primaria, ESO ou Bacharelato e FP.
Seis centros decidiron incorporarse a esta iniciativa e outros dous ampliar a súa participación na mesma a outras etapas. Trátase dun modelo voluntario para os centros desde a súa posta en marcha, informa a Xunta nunha nota.
Do total dos centros con modelo plurilingüe, 445 serano en Primaria e 93 en ESO (aínda que parte deles sonos en ambas as etapas á vez), 259 en Infantil, 16 centros en Bacharelato e 40 en FP.
Corenta dos centros impartirán ciclos ou másteres de Formación Profesional plurilingües e outros dous ensinos artísticas.