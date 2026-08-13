Miles de personas llenan los arenales de Ferrol para disfrutar del eclipse

La playa estalló en vítores cuando se cubrió el sol Jorge Meis

Miles de personas se desplazaron ayer a los arenales de Ferrol para disfrutar del histórico eclipse total de sol que tenía al municipio como uno de sus puntos de observación más destacados. El dispositivo especial organizado por el Concello en coordinación con la Subdelegación del Gobierno en A Coruña había establecido cuatro lugares preferentes para ver el fenómeno: las playas de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas, siendo la primera de estas donde se instaló el Centro de Mando Avanzado (CMA), concretamente en el parque del monolito a Adolfo Ros.

Así, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, se desplazó sobre las 14.00 horas a esta localización para activar el Plan de Emerxencias Municipal (PEMU), con el consecuente dispositivo extraordinario de tráfico. La idea, como relató días antes, era dar margen a los vecinos para poder acercarse con seguridad a los arenales, evitando congestiones circulatorias en los accesos. No obstante, como explicó la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, el flujo de vecinos y curiosos que se acercaron hasta las playas, especialmente Doniños y San Xurxo, comenzó mucho antes de lo esperado, estando completos los aparcamientos de ambas ubicaciones desde primera hora de la mañana.

“La verdad es que las primeras horas han sido bastante tranquilas, sin ningún incidente, aunque también es verdad es que la gente ha venido súper temprano”, relató, señalando que para cuando se montó el CMA “la cantidad de coches ya era tremenda”. Curiosamente, al hacerse viral en las redes el nivel de ocupación de estos puntos de observación, el tránsito de personas comenzó a disminuir, sin llegar a parar, después del mediodía.

Mientras, en la playa, miles de vecinos y visitantes se concentraban en la arena a un nivel nunca visto en la ciudad naval. “Está siendo un jornada muy intensa. Ya tuvimos alguna ‘cosita’ por la mañana y no para de llegar gente”, señalaba Bruno, uno de los profesionales del servicio de Socorrismo. Lo mismo pensó Alberto, residente en Ferrol, que apuntó que era la primera vez que veía tanto un eclipse completo como tal cantidad de personas en Doniños –además de insistir en lo ideal de la temperatura y el estado de las aguas–.

Visitantes

El flujo de turistas, de igual modo, era, desde luego, fuera de lo común, hasta el punto de escuchar en cualquier lugar del espacio la misma cantidad de español que de inglés, francés, portugués y holandés. Daniel y Phil, por ejemplo, habían venido de Yorkshire y Londres, respectivamente, para ver el eclipse y afirmaron haberse quedado prendados de Galicia en general y de la ciudad naval en particular. En su caso, llegaron a Ferrol casi por casualidad, después de volar a Santiago y buscar qué área era la más idónea para disfrutar del fenómeno –Phil ya conocía la Comunidad gracias a la esposa de un amigo, pero nunca había estado en la comarca–. Por su parte, John y Becky, una encantadora pareja californiana que estaba de visita con su familia, ya tenían la costa ferrolana en su punto de mira antes de ‘salir de casa’. Según explicaron, todo el clan eran ávidos seguidores de los fenómenos astronómicos, por lo que encontrar un sitio donde disfrutar de un eclipse y una noche de las Perseidas era una oportunidad irrepetible.

El Concello contabilizó 20.000 personas en los cuatro arenales designados Jorge Meis

Volviendo al centro de mando, las autoridades, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde, José Manuel Rey; y la conselleira de Política Social, Fabiola García, llegaron en torno a las seis de la tarde en una comitiva más informal que institucional. Así, tras conocer de primera mano el funcionamiento del CMA y saludar a los diferentes efectivos de seguridad y emergencias desplegados, los representantes se entrevistaron con la astrofísica viguesa Begoña Vila y la portavoz de la Nasa Laura Betz, que estaban allí con su equipo y la productora Chelo Loureiro grabando un documental sobre la primera.

El ambiente en el lugar, alejado del bullicio del arenal, fue en todo momento distendido, casi como una reunión entre amigos. Los niños jugaban, los invitados charlaban entre ellos e incluso las autoridades se alejaron de sus roles políticos para compartir un refrigerio con muchos de los presentes. Sin embargo, la expectación podía paladearse en el ambiente, con alguna mirada fugaz y disimulada al cielo como si, de algún modo, el fenómeno fuese a adelantarse.

Las autoridades a su llegada al Centro de Mando Avanzado J.G.

Y así, el momento llegó. El sol comenzó a ocultarse muy lentamente, la luz a hacerse mortecina y la temperatura a descender –según la estación del CIS, bajó más de dos grados durante el eclipse–, hasta que, tras las gafas protectoras, desapareció por completo. En ese instante, tanto las personas que estaban en el entorno del CMA como en la propia playa estallaron en vítores, observando, ya sin lentes, el irrepetible espectáculo de una inmensa esfera negra rodeada de un halo blanco suspendida sobre las aguas ferrolanas.

Dos minutos más tarde, con el final de la fase intermedia, comenzó una de las etapas más delicadas del operativo, el retorno a casa de esas mismas miles de personas.