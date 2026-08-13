Más de 350 personas de Ferrolterra tomaron parte en el Proxecto Xenoma

Se han obtenido muestras de sangre y saliva AEIG

La Xunta de Galicia ha publicado los primeros datos del Proxecto Xenoma, un programa que promueve la administración autonómica para detectar variantes de enfermedades hereditarias graves como varios tipos de cáncer como el de mama y ovario, síndrome de Lynch o hipercolesterolemia familiar.

Desde Sanidade aseguran que hasta la fecha ya se han podido detectar más de 40 casos positivos entre las más de 2.500muestras que han obtenido en todo este tiempo.

En total han sido ya 4.261 los participantes reclutados, registrando una tasa de positividad del 1,7%.

El estudio arrancaba el pasado año 2024, con la puesta en marcha de las dos pruebas piloto, consistentes en la recogida de muestras de sangre y saliva, permitiendo dar los primeros pasos para avanzar en el conocimiento de la detección precoz de estas enfermedades. Valdoviño fue uno de los 15 concellos gallegos seleccionados para el ensayo, obteniendo muestras a 1.000 ciudadanos.

En el caso del piloto de tomas de sangre, la consellería fue capaz de detectar 19 positivos entre las 1.037 personas que aceptaron participar en el programa siendo analizadas: 10 con riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario; 5 positivos para síndrome de Lynch; un doble diagnóstico para las dos anteriores y tres casos de hipercolesterolemia familiar.

En la variante de la toma de muestras de saliva, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica ya analizó 796 tomas, detectando 9 positivos (6 casos de cáncer de mama y ovario hereditario y 3 de colesterol alto). En total, participaron en esta fase 1.939 personas, registrándose 28 sospechas de portar variantes de afecciones genéticas de alto riesgo.

Nueva fase en 2026

Este año, en febrero, comenzó una nueva etapa del estudio con otras tomas de datos en el Área Sanitaria de Ferrol así como las de Vigo, Barbanza, Compostela, Monforte de Lemos y A Mariña. En la demarcación local los controles (a 353 personas) se realizaron en el mes de mayo, durante diez jornadas laborales en horario de tarde.

Hasta la fecha ya se analizaron las muestras de 671 de estos participantes, lo que posibilitó encontrar 14 positivos para las patologías cribadas. Concretamente seis confirmaron la presencia de cáncer de mama y ovario hereditario, dos participantes dieron positivo en Síndrome de Lynch y 6 en hipercolesterolemia familiar.

Hasta la fecha se han obtenido ya un total de 2.504 muestras biológicas, con 42 positivos detectados.

Por medio de este programa piloto se va a poder evaluar el mapa genómico de uno de cada siete gallegos, unos 400.000 residentes en esta comunidad con edades comprendidas entre los 35 y los 75 años que son citados por Sanidade.