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Ferrol

Los bomberos de Ferrol remolcan tras el eclipse a un velero que se quedó sin motor

Los efectivos del parque de A Gándara emplearon sus embarcaciones para el remolque

Redacción Ferrol
13/08/2026 14:51
Bombeiros de Ferrol remolcando la embarcación que se había quedado sin gobierno en la ría
Bombeiros de Ferrol remolcando la embarcación que se había quedado sin gobierno en la ría
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Efectivos del cuerpo de Bombeiros de Ferrol, que este miércoles se integraron en el operativo especial con motivo del eclipse total de sol, remataron la jornada realizando un rescate a una embarcación que se quedó sin motor. 

Confirma el Concello de Ferrol que, cuando regresaban de la cobertura del evento, en una moto acuática y la embarcación de rescate, se encontraron con un velero que se había quedado sin gobierno y tuvieron que remolcarlo hasta el pantalán de A Graña.

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