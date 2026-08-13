Los bomberos de Ferrol remolcan tras el eclipse a un velero que se quedó sin motor

Bombeiros de Ferrol remolcando la embarcación que se había quedado sin gobierno en la ría Cedida

Efectivos del cuerpo de Bombeiros de Ferrol, que este miércoles se integraron en el operativo especial con motivo del eclipse total de sol, remataron la jornada realizando un rescate a una embarcación que se quedó sin motor.

Confirma el Concello de Ferrol que, cuando regresaban de la cobertura del evento, en una moto acuática y la embarcación de rescate, se encontraron con un velero que se había quedado sin gobierno y tuvieron que remolcarlo hasta el pantalán de A Graña.