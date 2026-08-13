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Ferrol

La Semana Cultural de Esmelle acoge la presentación del libro de Patinha ‘Nacido en la periferia’

El polifacético artista presenta su obra en el museo Pérez Porto

Redacción Ferrol
13/08/2026 23:21
Presentación de Descartes e El rigor de la luz botanica de Manuel Patinha, CC Canido
Manuel Patinha, en una presentación en Canido
Martín Barreiro
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El museo Pérez Porto, de la parroquia ferrolana de Esmelle, acoge en la tarde de este viernes, a las 20.00 horas, la presentación del libro ‘Nacido en la periferia’, obra del polifacético artista Manuel Patinha. 

En el acto estará acompañado por Germán Castro, Mariano Durán y Juan Rodríguez Silvar, que establecerán con el autor un coloquio en torno a su obra. La actividad se enmarca en la programación de la Semana Cultural de Esmelle.

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