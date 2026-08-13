Ferrol
La Semana Cultural de Esmelle acoge la presentación del libro de Patinha ‘Nacido en la periferia’
El polifacético artista presenta su obra en el museo Pérez Porto
El museo Pérez Porto, de la parroquia ferrolana de Esmelle, acoge en la tarde de este viernes, a las 20.00 horas, la presentación del libro ‘Nacido en la periferia’, obra del polifacético artista Manuel Patinha.
En el acto estará acompañado por Germán Castro, Mariano Durán y Juan Rodríguez Silvar, que establecerán con el autor un coloquio en torno a su obra. La actividad se enmarca en la programación de la Semana Cultural de Esmelle.