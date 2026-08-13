La parroquia ferrolana de Brión celebra  sus fiestas en honor a Santa María

Santa María de Brión Jorge Meis

Con una churrascada popular, amenizada por Judith Gundins y un DJ, arrancan este viernes, a partir de las 20.30 horas, las fiestas patronales de Santa María de Brión, que honran a su patrona.

Será la primera de las actividades que tendrán continuidad el fin de semana con más música. Así, desde media mañana del sábado sonarán las bombas de palenque en la parroquia anunciando los festejos, que continuarán con el recorrido de un grupo de gaiteros por la zona.

A las 13.00 horas será el momento de la misma, a la que seguirá el lanzamiento de fuegos antes de la celebración de la sesión vermú. Esta correrá a cargo del Dúo Flow. Ya por la noche, la verbena estará amenizada por el Dúo Arcoiris y Disco Elation.

Las fiestas llegarán a su fin el domingo 16 y lo harán con la sesión vermú larga, en la que participarán Begoña Mazaira y el Dúo Aroiris. Además, los niños y niñas que acudan a la celebración tendrán la oportunidad de disfrutar de variados juegos infantiles.