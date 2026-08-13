La ASCM acerca el deporte inclusivo a mayores, jóvenes y familias este verano

Una de las actividades desarrolladas ASCM

El deporte también puede ser un espacio de encuentro, participación y convivencia. Con esta idea, la Asociación Sociocultural ASCM ha desarrollado durante estos meses de verano diferentes actividades destinadas a acercar el deporte inclusivo a personas de distintas edades y capacidades, llevando sus propuestas a centros de atención, instalaciones deportivas, campamentos y espacios abiertos a la ciudadanía.

Explican desde el colectivo que entre las propuestas desarrolladas durante las últimas semanas destaca la jornada de ‘Boccia DI’ celebrada en el Pabellón da Mocidade de Narón, “una actividad que permitió acercar esta nueva disciplina también a participantes con discapacidad intelectual residentes del CAPD Souto de Leixa en un espacio deportivo municipal y favorecer el encuentro entre personas con diferentes capacidades”, apuntan.

La boccia también ha estado presente en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Ferrol, donde la ASCM ha realizado sesiones durante los primeros martes de los meses de verano. Estas visitas han permitido mantener una actividad deportiva continuada y generar espacios de participación y convivencia para las personas usuarias del centro.

El deporte inclusivo también ha llegado a DomusVi Narón, donde la ASCM desarrolló una actividad deportiva dirigida a personas mayores. La experiencia permitió mostrar que las propuestas de deporte adaptado pueden ser una herramienta de participación y relación independientemente de la edad, favoreciendo además el contacto entre diferentes generaciones y realidades.

Los más jóvenes también han tenido su espacio dentro de esta programación. La ASCM participó en el campamento de verano de Limodre, en colaboración con el Club ADM, acercando el deporte adaptado a niños y niñas y ofreciéndoles la oportunidad de conocer y experimentar con disciplinas que habitualmente no forman parte de sus actividades gimnásticas.

La programación estival tuvo uno de sus momentos más participativos el pasado 31 de julio en Cabanas, con la celebración de una jornada deportiva inclusiva en colaboración con el Concello de Cabanas, que contó con una amplia participación de público familiar, quienes pudieron sentarse en una silla de ruedas para jugar al baloncesto, hacer un circuito de slalom superando los obstáculos o poder afinar la precisión en cada lanzamiento de boccia. La jornada convirtió el deporte adaptado en un punto de encuentro para niños, jóvenes, familias y personas con discapacidad, demostrando que las actividades inclusivas pueden formar parte de la programación deportiva y de ocio de cualquier municipio.

A través de estas iniciativas, la ASCM ha conseguido que alrededor de un centenar de personas hayan participado o entrado en contacto con propuestas de deporte inclusivo durante el verano, aunque para la entidad el valor de estas acciones va más allá de las cifras de participación. “El objetivo no es solamente que las personas con discapacidad puedan practicar deporte, sino conseguir que el deporte adaptado sea conocido y compartido por toda la sociedad. Cuando llevamos la boccia a un campamento, a un centro de mayores o a una instalación municipal, estamos creando espacios en los que personas diferentes pueden participar juntas”, señala Paula Gárate, presidenta de la ASCM.

En este trabajo ha tenido también un papel fundamental el voluntariado de la ASCM. Cerca de una veintena de personas han colaborado en el desarrollo de las diferentes acciones, contribuyendo a que las propuestas deportivas puedan llegar a más espacios y colectivos. “Detrás de cada actividad hay muchas personas que hacen posible que las cosas sucedan. Nuestro voluntariado es fundamental para poder acercar el deporte inclusivo a nuevos lugares y acompañar a las personas participantes durante las propuestas”, destacó Gárate.

Para la ASCM, sacar el deporte adaptado de los espacios específicos y acercarlo a la comunidad constituye una herramienta de sensibilización. El contacto directo permite que niños, familias, personas mayores y ciudadanía en general conozcan disciplinas como la boccia y descubran que existen diferentes formas de practicar deporte y de participar en actividades físicas y de ocio. La entidad apuesta así por seguir generando espacios deportivos compartidos, en los que la discapacidad no sea un elemento que separe a las personas, sino una oportunidad para conocer otras realidades sociales.