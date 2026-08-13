Isabel Lama: "Los turistas se llevan pimientos, patatas, cebollas, tomates y hasta lechugas, de todo"

Isabel Lama, en su frutería A Estiba da Vella EC

En nuestro repaso a la actualidad del mercado de A Magdalena hacemos parada en el puesto A Estiba da Vella, de mano de su responsable, Isabel Lama, quien asegura que estos días está saliendo mucha nectarina, melón, sandía o claudia reina, que está en temporada, pero también se demanda bastante el paraguayo. Entre las novedades se hallan las anheladas uvas nacionales, que ya lucen su mejor aspecto en sus expositores. Explica la responsable del puesto que se venden por igual tanto la blanca como la rosada y tienen un “buen precio”, rondando los cinco euros, mientras que las nectarinas oscilan entre los 3 y los 6 euros el kilo, dependiendo del calibre escogido.

Melón, sandía, claudia y nectarinas, las reinas del mercado en agosto

La claudia se sitúa también en los 5,50 euros. “En general se busca fruta que aguante bien el frío y se disfrute fresca en el campo o la playa”, asevera Lama.

En el ámbito de las verduras, que salen menos que las frutas en esta época, A Estiba dispone ya de repollos, “de Moeche, de cerca, como siempre”, apunta Isabel. También se está vendiendo mucho pimientito de O Couto y de Padrón. “La gente de fuera compra muchos para llevarlos a sus localidades de origen”, explica la responsable del puesto, quien añade que también compran para llevar a sus comunidades patatas gallegas, judías, lechugas, tomates y cebollas.

Los turistas se llevan pimientos, patatas, tomates, judías, cebollas y hasta lechugas

Asegura Isabel Lama que a su clientela de siempre suma en estas semanas estivales una gran cantidad de gente de fuera, “casi un 30% del total son de otras provincias de España, sobre todo de Madrid”, indica.

Los higos, otro producto estrella del verano, ya solo los hay del Valle del Jerte, caros, a 8,50 el kilo. Pero en breve, en septiembre, “empezarán a llegar los deseados ‘migueliños’”, apunta.

Es habitual en esta época que la clientela de siempre apueste menos por productos de la huerta local como el tomate. “Vendo muchos, pero sobre todo para gente de fuera, los clientes ferrolanos o tienen huerta o tienen a alguien que se los da”, afirma.