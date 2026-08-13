Interceptan a un ferrolano drogado al volante, sin carné, seguro ni cinturón de seguridad

Imagen de archivo de un radar móvil de la Guardia Civil de Tráfico Cedida

La Guardia Civil investiga a un vecino de Ferrol acusado de un delito contra la seguridad vial tras ser interceptado en el municipio lucense de Outeiro de Rei conduciendo bajo los efectos de las drogas, sin carné ni seguro, y con el cinturón desabrochado.

Trasladó el Instituto Armado que fue durante un dispositivo conjunto de verificación que desarrollaron las unidades de Seguridad Ciudadana y del Subsector de Tráfico de Lugo cuando los agentes le dieron el alto al observarlo circular sin el sistema de retención puesto.

Comprobaron su documentación y verificaron que no tenía permiso de conducción en vigor ni tampoco seguro del vehículo. Además, fue sometido a un test de drogas, dando positivo en dos sustancias, y durante el registro en su coche también hallaron estupefacientes destinados al autoconsumo, lo que motivó una denuncia administrativa en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El resto de ocupantes también portaban drogas, por lo que se tramitaron las correspondientes sanciones antes de remitir las diligencias instruidas a la autoridad judicial.