El Real Observatorio de la Armada, los cruceristas y hasta la NASA eligieron Ferrol para el evento

El equipo de la NASA acompañó a la científica viguesa Begoña Vila Jorge Meis

La estratégica situación de Ferrol, Eume y Ortegal para la observación del eclipse no solo era evidente para los residentes en la comarca sino de toda Galicia. La llegada masiva de visitantes se hizo patente este miércoles por la mañana en la ciudad con el desembarco de gente venida en autobuses procedentes de otros puntos de la península y de la comunidad gallega –Monbus habilitó más servicios de los habituales desde ciudades como Vigo, con regreso nocturno–.

Los viajeros llegaron por tierra –fueron constantes las largas colas de entrada a las playas, la falta de estacionamiento y las aglomeraciones en puntos clave–, pero también por mar. El ‘Ventura’, el crucero de mayor tamaño de la temporada con escala en Ferrol, arribó en el puerto ferrolano para observar la ocultación. El gigantesco navío llegó cerca de las 7.00 horas, lo que hizo que ya muy pronto las calles mostrasen una imagen inu­sual, abarrotadas desde primera hora de la mañana.

La idea inicial, según relataron Mary y Mark, dos de los viajeros procedentes de Reino Unido, era observar el eclipse desde el propio puerto. En su caso, comentan que reservaron sus pasajes con dos años de antelación precisamente para disfrutar en la mejor ubicación del evento astronómico. No obstante, detallan, el capitán del navío les comunicó a primera hora que, por la ubicación interior de Curuxeiras, no se podría ver desde allí el acontecimiento, por lo que se optó por abandonar puerto sobre las 16.00 horas para disfrutarlo en alta mar.

Los cruceristas del ‘Ventura’ vieron el eclipse desde el mar a su partida Jorge Meis

También con mucha antelación reservaron los billetes Debbie y Danny, en esta ocasión un año antes. La pareja, que nunca antes había estado en Galicia, se mostró muy satisfecha del cambio de planes, pues les permitió ver el eclipse sin ninguna clase de impedimento. Curiosamente, otras dos parejas de viajeros, Lee y su esposa y Susan y Tom, de Gales y Londres, respectivamente, ni tan siquiera sabían del fenómeno astronómico hasta que embarcaron. Los primeros hicieron una reserva de última hora y los segundos confesaron no sentirse especialmente interesados por el evento, lamentando que la salida anticipada les robe tiempo de explorar la ciudad, aunque se mostraron comprensivos con la expectación.

Explicaciones profesionales

Pero además, en la que fuera ciudad departamental, de nuevo la sede de Defensa fue también protagonista. El Real Observatorio de la Armada –ROA– estuvo en el Arsenal de Ferrol, convirtiéndolo así en epicentro científico durante el eclipse. Sus expertos explicaron todo el proceso a los invitados, que pudieron disfrutar cada fase del fenómeno en una conferencia que tuvo lugar en la sala de Armas, presidida por el Jemad –Teodoro Calderón– y el Ajema –Antonio Piñeiro–, así como del propio Almirante del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, previo al traslado a la batería de La Cortina, donde tuvo lugar la contemplación.

Allí continuaron las ponencias y empezaron las observaciones con grandes telescopios del ROA e incluso la posibilidad de manejarse con un sextante y conocer su funcionamiento. Además, el evento fue retransmitido en directo por el organismo de la Armada a través de su canal de YouTube.

Y, como colofón, la NASA.

Si el arenal de Doniños no estaba lo suficientemente concurrido –fue un hervidero de gente desde por la mañana,– la playa de Outeiro fue también escenario de película y de investigación. La productora ferrolana Chelo Loureiro y la astrofísica viguesa Begoña Vila están detrás de la llegada de la NASA a Ferrol.

Un equipo de la agencia estadounidense llegó a Ferrol para presenciar el fenómeno astronómico desde este punto, además de ser grabados para el documental ‘Después del eclipse. Rumbo a las estrellas’, sobre la vida y obra de la astrofísica, dirigido por Alba Prol Cid, con el aval de Abano Producións y que incluirá, además de la ocultación total de este miércoles, el despegue del telescopio espacial ‘Nancy Grace Roman’, que saldrá de la Tierra el día 30 de este mes.

El Real Observatorio de la Armada celebró en Ferrol un evento P. S.

Así, el puesto de Mando Avanzado del Concello de Ferrol sirvió para que la astrofísica pudiese cumplir un sueño: poder observarlo acompañada de su familia. Y es que el acontecido ayer era su eclipse completo pero, como ella misma explicó, “es muy difícil llevarlos a otras partes del mundo y para mí es muy importante el poder compartirlo con ellos”.

En cuanto a por qué tanto ella como su equipo de la NASA eligieron el enclave ferrolano para disfrutar del acontecimiento, la astrofísica señaló que se trataba de una ubicación privilegiada porque era “el punto de entrada del eclipse en España”, ofreciendo una gran visibilidad de la corona, además de poder verlo sobre el mar.

Begoña Vila incidió en que a día de hoy “sabemos cómo observar el sol, gracias a unos satélites que pueden cubrirlo artificialmente y empleando filtros”, pero que, a su vez, es importante aprovechar “estas oportunidades reales” y disfrutarlo en la naturaleza.

Alfonso Rueda asomándose a los equipos desplegados por la NASA Jorge Meis

Acompañando a Vila y a su equipo se encontraba también Laura Betz, directora de comunicaciones de la agencia, que relató una de las claves del fenómeno en relación a la agencia espacial: el poder compartir con la población en general esa experiencia única. “Lo que hacemos en la NASA constantemente es observar las diferentes interacciones entre los cuerpos celestes, como la luna, la Tierra y el sol, por lo que estos eclipses nos aportan algo realmente único para nosotros”.

De Vila destacó no solo su importancia como astrofísica, sino también como ingeniera de sistemas que ha participado en muchas de las misiones clave del organismo durante los últimos cuatro años. Asimismo, el presidente Alfonso Rueda no quiso perdérselo desde Ferrol y acudió a Doniños, interesándose por el trabajo de estas científicas.