El Ayuntamiento de Ferrol reconoce la labor de ayuda de entidades y ciudadanos

Cada año se destaca la labor de ayuda o colaboración de alguna entidad o colectivo AEIG

El Concello de Ferrol, a través de su Xunta de Goberno aprobó las bases de una nueva edición del Premio Solidario Cidade de Ferrol 2026, un reconocimiento que busca destacar los esfuerzos de iniciativas y proyectos desarrollados en el ámbito de la ayuda a terceros.

Así, se han fijado dos categorías con diversas dotaciones: una de 6.000 euros, que permite la puesta en marcha, ampliación o continuación de proyectos solidarios que se desarrollen en un contexto local, y una segunda que cuenta con una ayuda de 4.000 euros, permitiendo la puesta en marcha, ampliación y continuación de proyectos del ámbito de la cooperación internacional y dentro del ámbito de protección de los derechos sociales básicos de las personas y colectivos más vulnerables.

Cada entidad o persona física podrá presentar dos proyectos para la misma o distinta categoría, no pudiendo presentarse los ganadores de la pasada edición. Un jurado vinculado al ámbito de los servicios sociales, con el alcalde como presidente, valorará las propuestas y determinará los dos ganadores de esta edición.

Las bases pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia en próximos días, abriéndose un plazo de 15 jornadas para la presentación de candidaturas a través del Rexistro Xeral.