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Ferrol

A Malata, Canido y carretera Alta del Puerto, las opciones sin salir de la ciudad

Quienes no se fueron del casco urbano también vivieron una experiencia para el recuerdo

Cristina R. Calvo
Cristina R. Calvo
13/08/2026 16:20
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La Alta del Puerto, como ocurre con los fuegos de San Ramón, se llenó de gente
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No todas las personas de Ferrolterra tuvieron la suerte o el tiempo para desplazarse a la costa o a la montaña, lugares en los que el eclipse se convirtió en una larga jornada de fiesta. 

En la ciudad naval muchos comercios cerraron sin esperar a su hora habitual, aunque terrazas y bares continuaban con clientela –escasa– a pocos minutos de la oscuridad total. 

Los edificios que impedían la visibilidad desde parte de A Magdalena hicieron que los ciudadanos se desplazasen hacia el barrio alto, Canido, y así fueron muchos los que optaron por el Baluarte. 

También la carretera Alta del Puerto sirvió de balcón, como suele hacer para el espectáculo de fuegos de San Ramón. A Malata fue otro punto de reunión. Allí donde se vio, acabó en aplausos.

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