Rueda afirma que la planta de SAIC sigue con su tramitación y con sus condicionantes “lógicos”

Alfonso Rueda en un vehículo de la firma china tras recibir a los reponsables SAIC en el Puerto Exterior de Ferrol Daniel Alexandre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este miércoles que la instalación del grupo chino SAIC de una fábrica de coches MG en Ferrol continúa con su tramitación, tras indicarle el Ministerio de Defensa que es “favorable” al proyecto con los “condicionantes lógicos” para garantizar la seguridad nacional.

Estas declaraciones las realizó en una visita al Cecopi, en A Estrada, en la mañana de ayer, donde confirmó que ya había recibido una llamada de la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras las informaciones aparecidas el lunes sobre la preocupación de este departamento respecto a la instalación por su cercanía con el arsenal militar y el astillero de Navantia.

Según el presidente de la Xunta, Robles le transmitió que la postura del Ministerio será “favorable” a esta instalación industrial.

Para el líder del Ejecutivo gallego esas informaciones “eran muy difíciles de entender ya que el expediente llevaba mucho tiempo tramitándose de manera conjunta” entre la Xunta y el Gobierno central.

También apuntó que todo se hará con los “condicionamientos que hay que poner, y que se ponen siempre que una instalación industrial está cerca de otras militares, lo que es perfectamente comprensible”, aseveró Rueda.

El titular de la Xunta ha agradecido a la ministra “su llamada, su clarificación” y su “respaldo para seguir trabajando”, algo que continuará haciendo el Gobierno gallego con la tramitación de la planta porque “aún quedan muchas cosas por hacer”, dijo.

El líder del Ejecutivo autonómico se mostró confiado en que “en los tiempos previstos, a finales del año que viene, esto pueda empezar a ser una realidad y que esta coordinación ejemplar entre las dos administraciones vaya hasta el final”, subrayó.

También aclaró que, según le indicó la ministra, las informaciones sobre la alerta con respecto a la seguridad nacional “no salieron de canales oficiales del Ministerio”. Por lo tanto, añadió, “habrá que preguntar a quien lo hizo y por qué” al tiempo que añadió que “yo me quedo con la posición oficial del Ministerio, que quedó clara a través de la ministra”.

Para el presidente de la Xunta la “prevención” sobre una instalación industrial cerca de otras militares “es lógica” y no es algo “nuevo”, ya que existen otros casos en los que “conviven más o menos en cercanía” y lo que hay que hacer es “poner prevenciones que garanticen condiciones de seguridad”.

También subrayó que la planta de SAIC en Ferrol es “algo que interesa a todos”, tanto a Galicia como a España, ya que, recordó, “se trata de la primera inversión que hace en Europa el grupo de automóviles chino y también es “fundamental” para el futuro de la comarca.

Entorno empresarial justo

Desde China se han calificado de “positivas” las declaraciones de los gobiernos central y regional españoles sobre el proyecto del SAIC Motor para instalar su primera fábrica europea en Ferrol. “China ha tomado nota de las declaraciones positivas realizadas por los gobiernos central y regional españoles”, indicaron a EFE desde la portavocía del Ministerio de Exteriores chino al ser preguntados por la posición de Pekín ante las dudas surgidas sobre proyecto.

Desde la Cancillería se agregó que el país está dispuesto “a seguir profundizando” en la cooperación “mutuamente beneficiosa con España” y confía en que se ofrezca a las empresas un entorno empresarial “justo, equitativo y no discriminatorio”.