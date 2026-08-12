O Concello de Ferrol financiará con 8.000 euros actividades culturais de dúas entidades
As beneficiarias son a Sociedad Artística Ferrolana e o Campus Industrial de Ferrol
O Concello de Ferrol vén de aprobar na Xunta de Goberno Local desta mesma semana dúas subvencións nominativas distintas que se enmarcan na área de Cultura, co obxectivo de apoiar o desenvolvemento de diferentes actividades ao longo deste mesmo ano. As beneficiarias son a Sociedad Artística Ferrolana –SAF– e o Campus Industrial da Universidade da Coruña –UDC–.
Son un total de 8.000 euros os que se destinan a estas dúas entidades da localidade, dos que 5.000 se dedicarán a financiar diversas actividades culturais que convocará a SAF ao longo do 2026. Por outra parte, o Campus Industrial de Ferrol percibirá unha achega de 3.000 euros para dedicar á celebración das Xornadas de Filosofía e Metodoloxía actual da Ciencia, cuxa XXXI edición xa tivo lugar no pasado mes de marzo.
A través destas axudas “continuamos apoiando a actividade das entidades e institucións que contribúen ao enriquecemento da programación cultural da cidade, favorecendo a realización de propostas que permiten ampliar e diversificar a oferta cultural ao longo do ano”, destacou o alcalde, José Manuel Rey Varela.