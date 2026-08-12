La oficina de turismo de la plaza de España incrementa un 20% el número de usuarios

Un grupo de peregrinos de Málaga en la oficina de turismo de la plaza de España Cedida

El Concello de Ferrol aplaude los buenos datos turísticos del pasado mes de julio en la urbe, coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística. Indican que este 2026 se confirma la “evolución positiva” que la Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) de la plaza de España viene registrando desde comienzos de año. “Durante o mes de xullo foron atendidas 2.660 persoas”, anuncian. Una cifra que supone un incremento superior al 20% respecto al mismo período de 2025 y que “consolida a tendencia” de crecimiento experimentada a lo largo del primer semestre, reveló la concejala de Turismo, Maica García.

El aumento de los visitantes nacionales e internacionales, unido al elevado número de peregrinos del Camiño Inglés y al notable incremento de las consultas relacionadas con las pernoctas, pone de manifiesto la capacidad de Ferrol para “atraer perfiles turísticos diversos” y ofrecer una experiencia cada vez más completa.

Esta evolución refuerza la consolidación de un modelo turístico en la ciudad basado en el conjunto formado por el patrimonio, cultura, naturaleza y ruta jacobea, contribuyendo a posicionar Ferrol “como un destino cada vez máis competitivo no panorama turístico galego”, apuntó la concejala.

También destacó que el turismo nacional continua siendo el principal mercado emisor, con 2.227 personas atendidas, el 84,36% del total, con especial presencia de visitantes de Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla León.

También precisó la edila que en el ámbito internacional Reino Unido se mantiene como principal mercado emisor, seguido de Francia, Italia, Alemania, Argentina y Portugal.

Del perfil del visitante apuntó Maica García que se trata mayormente de turistas con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años, seguidos del grupo de edad de entre 18 y 34. Al mismo tiempo, subrayó que este incremento de la presencia de visitantes más jóvenes respecto a los meses anteriores apunta a la llegada del turismo familiar propio del período vacacional.

En cuanto al motivo de las visitas, el patrimonio histórico y arquitectónico continúa siendo el principal elemento de atracción turística, junto con el interés por las playas y el entorno natural. La programación cultural, las fiestas y las rutas por Ferrolterra completan esta oferta y contribuyen a que los visitantes “amplíen” su conocimiento del territorio y prolonguen su estancia.

Otro aspecto destacado por la edila es el incremento de consultas relacionadas con las pernoctas y los alojamientos, lo que a su entender es un “indicador relevante” ya que confirma una “tendencia positiva” hacia estancias de mayor duración.