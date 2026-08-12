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Diario de Ferrol

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Ferrol

FeC considera “nefasta” la gestión de las marquesinas por parte del gobierno ferrolano

Solicitan que se sustituya da del Callao, por no adaptarse a las necesidades

Redacción Ferrol
12/08/2026 16:07
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La marquesina objeto de críticas por parte de FeC
I.C.
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Ferrol en Común (FeC) manifiesta a través de un comunicado que el fomento del transporte público pasa por ofrecer “un servizo de calidade”, algo que incluye, como afirman, “claridade e información sobre frecuencias e paradas”, pero también vehículos “modernos e accesibles, ademáis de marquesiñas adaptadas ás necesidades cidadás”.

Así, recuerdan desde la formación que ya en su momento denunciaron “que unha das marquesiñas dunha das paradas máis frecuentadas, a da Praza do Callao, fóra desmantelada sen previo aviso, sen ningún tipo de xustificación e durante semanas”. Aseguran que en tiempos de cambio climático y olas de calor “resulta insólito que o PP retire infraestruturas que ofrecen un bo servizo á cidadanía”.

Indican que el servicio citado fue repuesto después por la Xunta, en un plan de renovación “que non dá resposta nin de lonxe ás necesidades sociais, con marquesiñas ridículas, cunha ou dúas prazas e empeorando totalmente a situación anterior”. Añaden que todo esto solo redunda en el “deterioro progresivo” del servicio y que todo ello fomenta además el uso del vehículo particular frente al uso del transporte público.

Por todas estas cuestiones desde Ferrol en Común exigen al goberno local que se dirija a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta para que se produzca una “rectificación”, colocando marquesinas “acordes a unha cidade como Ferrol atendendo necesidades reais das persoas maiores ou con algún tipo de diversidade funcional”.

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