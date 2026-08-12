El PSOE reprocha a Rey Varela que haya vuelto “ao urbanismo dos 90” en la estrada de Castela

Consideran que un mero reasfaltado se queda corto para esta zona de la urbe Jorge Meis

El concejal del grupo municipal socialista, Julián Reina, se mostró muy crítico con la decisión del gobierno municipal de limitar la actuación en la estrada de Castela “a un mero reasfaltado de 660.000 euros”, algo que, a su entender, “indica renunciar definitivamente á transformación urbana e sostible que a cidade precisa”.

Reina contrapuso la propuesta actual del PP con el proyecto de reurbanización y humanización del primer kilómetro de esta arteria (en el tramo comprendido entre la plaza de España y Porta Nova) redactado durante el mandato socialista. Una propuesta, presupuestada en 1,45 millones de euros y respaldada por más de 1,1 millones procedentes de fondos europeos que buscaba “igualar a calidade urbana” de este tramo con la ya existente desde O Inferniño.

Reina recuerda que Castilla es una de las principales arterias de comunicación de la urbe y que su reurbanización integral, sumada a las obras en As Pías, constituía “unha oportunidade histórica para vertebrar Ferrol”.