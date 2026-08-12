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Ferrol

Calles repletas de gente en una mañana con aire plenamente festivo y un único tema de conversación

Los ciudadanos apuran sus compras para tener libre la tarde y disfrutar del eclipse

Montse Fernández
Montse Fernández
12/08/2026 14:06
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Calle Real en la mañana de este miércoles
Jorge Meis
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La ciudad de Ferrol es un hervidero de gente durante tod la mañana de este día 12 de agosto, con calles repletas de ciudadanos y gran afluencia de personas en los negocios de alimentación, algunos de los cuales registraron continuas colas. También la hostelería notó esa animosidad en el ambiente durante las primeras horas de este día histórico y especial. En la cola del pescado, en la plaza, comprando la fruta en el centro, o tomando el café en el bar de turno, la conversación giraba en torno al eclipse, a las gafas o al lugar elegido para el avistamiento.

La lista de la compra también estuvo muy condicionada por este acontecimiento: “la gente se lleva mucho de picoteo, mucho fiambre, quesos, aceitunas”, explicaban en uno de los negocios del centro.

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Pese a que se trata de un fenómeno del que se lleva hablando largo tiempo todavía mucha gente intentaba localizar el mismo día del histórico evento las gafas homologadas para ver el eclipse.

En el supermercado Supercor el teléfono no dejaba de sonar durante la mañana preguntando si todavía tenían las lentes, que ya habían agotado los días previos. “Nos pregunta mucha gente, ayer (por martes) también llamaron, es increíble que a estas alturas haya tantas personas buscando las gafas”, manifestaba una de las empleadas del negocio.

La presencia de los turistas del crucero 'Ventura' aprovechaban la mañana para conocer la ciudad, ya que el buque adelantará su salida para ver el eclipse desde el mar.

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