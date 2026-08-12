Begoña Lorenzo, óptica ferrolana: “Galileo se quedó ciego de mirar al sol”

La profesional agotó esta semana sus últimas existencias de gafas especiales para el eclipse Daniel Alexandre

Si hay algo que los expertos y profesionales de la visión no han dejado de repetir desde que el eclipse total de sol de este miércoles 12 comenzó a copar las páginas de la prensa es que es fundamental no mirarlo directamente sin protección.

Y es que, si bien más que una recomendación parece un ruego al sentido común, lo cierto es que, como apunta la óptica-optometrista Begoña Lorenzo, titular del establecimiento homónimo de Ferrol, la sobreconfianza y los mitos y bulos en torno a estos fenómenos pueden resultar en daños permanentes en la visión.

“Es muy importante utilizar gafas homologadas porque tienen que tener unos filtros especiales que no dejan pasar nada de radiación”, explica la profesional, señalando que, por ejemplo, los que tienen las lentes de sol comunes “son de categoría dos o cuatro y, por tanto, sí permiten que pase esa radiación”.

De hecho, apunta, incluso las cámaras de fotos necesitan emplear acoplados ópticos especiales para que no se dañen. “Si te fijas, los ‘cristales’ de estas gafas especiales son completamente opacos, solo sirven para mirar al sol, y aún así lo recomendables es observarlo durante unos pocos segundos cada vez”, detalla.

De casero, nada

Es precisamente en este aspecto en el que entran las ‘soluciones caseras’ sobre las que la especialista advierte encarecidamente. Lentes de soldar, radiografías o incluso emplear varios pares de gafas al mismo tiempo pueden generar la impresión de tener un nivel de opacidad similar, pero el problema, nuevamente, “es que carecen de filtros”.

“La radiación es muy dañina para los ojos, puede causar hasta ceguera”, insiste, poniendo como ejemplo el caso de Galileo, el célebre astrofísico del siglo XVI famoso, entre otros hitos, por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico. “Él, que fue el que más estudió en su momento el sol, murió ciego de tanto mirar hacia este”, sentencia.

Otro punto en el que incide es en el peligro de la sobreconfianza que puede generar el fenómeno. En este sentido, apunta que muchas personas, al ver que el astro se oscurece, pueden llegar a pensar que el nivel de radiación es menor y que puede resultar menos dañino que mirarlo un día cualquiera. “El nivel de radiación, y por tanto de riesgo, es el mismo”, advierte.

“La gente se piensa que lo puede observar un momento y que no va a pasar nada, que como se va cubriendo se puede ver un poco, pero no, la intensidad es brutal”, apunta, alertando además de que, en el mejor de los casos, puede generar deslumbramientos severos.