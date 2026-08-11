Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Un coche marcha atrás golpea a una mujer en la calle Alegre

El accidente se produjo pasadas las diez de la mañana de este martes

Redacción Ferrol
11/08/2026 11:41
Imagen de archivo del cruce de la calle Alegre con la Coruña
Imagen de archivo del cruce de la calle Alegre con la Coruña
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una mujer ha tenido que ser asistida en la mañana de este martes al ser golpeada por un vehículo cuando éste maniobraba marcha atrás, confirman fuentes del 112 Galicia, indicando que no hubo que lamentar daños personales de gravedad.

Fue en torno a las 10.17 horas cuando les llegó la alerta, indicando que la víctima estaba "nerviosa y dolorida" tras recibir el impacto a la altura del número 40 de la calle Alegre, en el barrio de Canido, próximo a la intersección con Coruña.

Hasta el punto se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 y una patrulla de la Policía Local de Ferrol.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620