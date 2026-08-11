Un coche marcha atrás golpea a una mujer en la calle Alegre

Imagen de archivo del cruce de la calle Alegre con la Coruña Daniel Alexandre

Una mujer ha tenido que ser asistida en la mañana de este martes al ser golpeada por un vehículo cuando éste maniobraba marcha atrás, confirman fuentes del 112 Galicia, indicando que no hubo que lamentar daños personales de gravedad.

Fue en torno a las 10.17 horas cuando les llegó la alerta, indicando que la víctima estaba "nerviosa y dolorida" tras recibir el impacto a la altura del número 40 de la calle Alegre, en el barrio de Canido, próximo a la intersección con Coruña.

Hasta el punto se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 y una patrulla de la Policía Local de Ferrol.