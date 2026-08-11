Pepo Suevos anima con monólogo una sobremesa, este viernes en el restaurante Beceiro de Covas

El cómico fue pregonero en las Festas do Mar de Ares de 2025 Daniel Alexandre

Para la noche de este viernes 14, a partir de las 21.00 horas, el restaurante Beceiro de la parroquia ferrolana de Covas propone acercarse hasta el local para disfrutar de un menú, con un monólogo del cómico y actor Pepo Suevos como sobremesa.

El monologuista ferrolano vuelve a esta casa de comidas para animar una cena compuesta por calamares a la romana, bebida y helado, por un total de 20 euros incluyendo la actuación.

Pepo Suevos interpretó a uno de los personajes de ‘Mareas Vivas’ como uno de sus primeros trabajos en el sector, escribió guiones para ‘Land Rober’ y también participó en populares producciones como ‘Fariña’ y ‘As bestas’. Las personas interesadas en asistir deberán reservar su mesa contactando con el teléfono 981 365 642.