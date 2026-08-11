Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Humor

Pepo Suevos anima con monólogo una sobremesa, este viernes en el restaurante Beceiro de Covas

El menú cuesta 20 euros con actuación incluida y las personas interesadas deberán reservar mesa por teléfono

Redacción Ferrol
11/08/2026 17:41
El cómico fue pregonero en las Festas do Mar de Ares de 2025
El cómico fue pregonero en las Festas do Mar de Ares de 2025
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Para la noche de este viernes 14, a partir de las 21.00 horas, el restaurante Beceiro de la parroquia ferrolana de Covas propone acercarse hasta el local para disfrutar de un menú, con un monólogo del cómico y actor Pepo Suevos como sobremesa.

El monologuista ferrolano vuelve a esta casa de comidas para animar una cena compuesta por calamares a la romana, bebida y helado, por un total de 20 euros incluyendo la actuación.

Pepo Suevos interpretó a uno de los personajes de ‘Mareas Vivas’ como uno de sus primeros trabajos en el sector, escribió guiones para ‘Land Rober’ y también participó en populares producciones como ‘Fariña’ y ‘As bestas’. Las personas interesadas en asistir deberán reservar su mesa contactando con el teléfono 981 365 642.

masificación turística en parroquias rurales furgos y caravanas en Santa Comba

Covas, la parroquia de Ferrol con más turistas, pide a gritos poner orden

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620