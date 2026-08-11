Margarita Robles asegura a la Xunta que el proyecto de SAIC en Ferrol contará con el aval de Defensa

Vista del Arsenal, el Dique de la Campana y la fragata F-103 desde el mirador del teatro Jofre J.G.

La futura planta de ensamblaje de automóviles de la marca MG que su empresa matriz, la china SAIC, implantará en el puerto exterior de Ferrol no corre peligro, al menos por parte del Ministerio de Defensa. Y es que, según trasladaron fuentes de la Xunta a la agencia Europa Press, la propia titular de la mencionada cartera estatal, Margarita Robles, afirmó al presidente autonómico, Alfonso Rueda, que la iniciativa contará con el aval favorable de su departamento.

En este sentido, indica que la ministra aseguró que su apoyo está “garantizado”, si bien la factoría, al igual que muchas otras empresas que trabajan en el entorno de las instalaciones castrenses ferrolanas, deberá cumplir con las “condiciones operativas” que establece el Ministerio.

Este mismo mensaje de tranquilidad fue transmitido por la propia empresa a través del director de Marketing de MG España, José Antonio Álvarez, que aseguró que desde la firma “entendemos que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación, incluyendo no solo los económicos, sino también los industriales, la creación de empleo y consideraciones de seguridad nacional”.

Desinformación

Siguiendo la línea de las formaciones políticas autonómicas el pasado lunes, los grupos de la oposición ferrolana salieron también en defensa del proyecto empresarial, haciendo un llamamiento a combatir “bulos interesados” y desinformación.

Así, el secretario xeral y portavoz municipal de los socialistas ferrolanos, Ángel Mato, calificó la iniciativa de “un investimento clave para Ferrolterra”, al tiempo que puso en valor el papel del Gobierno central a la hora de concretar su implantación en la comarca. “Non imos dar pábulo a aqueles que, a saber por que tipo de intereses, insisten en presentar como un problema de seguridade nacional a proximidade dunha instalación industrial a unha militar en pleno século XXI, na era da supercomputación, o desenvolvemento satelital e a intelixencia artificial, o que parece ata unha broma de mal gusto”, sentenció.

Por su parte, el diputado del BNG y candidato a la Alcaldía de Ferrol, Mon Fernández, reclamó a todas las fuerzas políticas “o apoio total e sen fisuras” a este proyecto, advirtiendo de que el mayor riesgo para el mismo son las presiones “que veñen do outro lado do Atlántico” –que, a su juicio, se materializarían en un posible gobierno del PP y Vox–. Así, el nacionalista ve detrás de las filtraciones de los informes de Defensa y el CNI “intereses económicos e xeopolíticos dos Estados Unidos”, que están “detrás do veto á implantación ou contratación de empresas chinesas”.

De igual modo, Fernandez Alfonzo incidió en la importancia de la iniciativa no solo para salir de la dependencia industrial del sector naval en Ferrol, sino también a nivel gallego en el automovilístico para no estar supeditados a una única compañía.

Finalmente, Ferrol en Común fue especialmente crítico con lo que considera “unha campaña de desinformación” que carece “de sustento documental ou declaracións directas do goberno”. A este respecto, insistió en que lo auténticamente relevante es estar vigilantes, una vez llegue la planta, de que se cumplan los derechos laborales.