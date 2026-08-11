La Policía Local de Ferrol contará con una nueva herramienta digital para la gestión del servicio

El contrato tendrá una duración inicial de 28 meses Emilio Cortizas

El Concello destinará un total de 139.670 euros a la contratación del suministro, puesta en marcha y mantenimiento de un nuevo sistema integral de gestión policial para este servicio municipal. Según relató el alcalde, José Manuel Rey, la futura aplicación sustituirá a la actual, de tecnología propietaria desarrollada en 2015 por el Centro de Recursos Informáticos (CRI) del Consistorio, dada la dificultad de actualizar a día de hoy algunas de sus características e integrarlas con las infraestructuras informáticas de la administración local.

“Esta ferramenta permitirá reducir o emprego de procedementos manuais; evitar a dispersión de datos entre diferentes aplicacións, facilitando a interoperabilidade dos sistemas municipais; incorporar recursos de consulta, estatística e análisis e explotación da información, que é cada vez máis necesario; e ter máis policías nas rúas”, aseguró el regidor, detallando que hay agentes a día de hoy en la Unidade de Xestión que podrán pasar al futuro servicio de Policía de Barrio, “que presentaremos proximamente”.

Asimismo, Rey Varela relató que el contrato, al incluir el mantenimiento de la solución tecnológica, tendrá una duración de 28 meses, que podrán ser prorrogados durante 24 más. “Dotar á Policía Local dos medios necesarios é unha prioridade, e iso significa tanto contar cos recursos material e humanos axeitados como dispoñer das mellores ferramentas”, sentenció el alcalde ferrolano.