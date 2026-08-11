La Casa do Pobo del PSOE ferrolano amanece cubierta de pintadas extremistas

La sede socialista ferrolana vandalizada J.G.

“Traidores, esclavos de Marruecos y antiespañoles”. Estos eran los mensajes extremistas que aparecieron este martes en la fachada de la agrupación ferrolana del PSdeG-PSOE, en la calle del Carmen.

Se trata del último episodio de vandalismo con tintes racistas y xenófobos en la ciudad naval tras las pintadas neonazis registradas este año en las instalaciones de la asociación cultural Artábria el pasado mes de marzo o las pegatinas de corte similar en las del local de Cáritas Diocesanas en abril. “Estos ataques son el producto de los mensajes ‘ultras’ que inundan el debate político para fomentar el enfrentamiento y la división”, denunció el secretario xeral de los socialistas ferrolanos y portavoz municipal de la formación, Ángel Mato, que vinculó los graffitis a la extrema derecha.

En este sentido, el representante incidió en que no se trataba únicamente de un ataque contra la formación y su esfera política, sino que “tienen mucho que ver con ideas xenófobas y racistas que difunden entornos radicales”, recordando que no es la primera vez que su sede amanece vandalizada. El antiguo alcalde, no obstante, aseguró que estos mensajes, lejos de amedrentar a la agrupación, sirven “para reafirmarnos en nuestros valores y en nuestro compromiso con una sociedad más igualitaria”.

A nivel autonómico, la secretaria de Organización de la formación, Lara Méndez, también condenó, en nombre del partido, los ataques a la Casa do Pobo de la ciudad naval, señalando que “estas mensaxes de odio e intolerancia son inaceptables nunha sociedade democrática” y que son una consecuencia “da polarización política” y la normalización de estas conductas de “confrontación”.

Apoyo

Las muestras de apoyo a la formación no se han hecho esperar, comenzando por el Concello, que espresó “a súa repulsa” hacia los “actos vandálicos” y su “condena a esta clase de conductas”. De un modo similar se expresó Ferrol en Común (FeC), que afirmó que este tipo de comportamientos “son froito dos discursos que só buscan crispar á sociedade e embarrar a convivencia, sendo absolutamente inxustificables”. En este sentido, la formación aboga “por illar a toda asociación, partido ou agrupación” con actitudes antidemocráticas o totalitaristas.

Finalmente, desde el grupo municipal del BNG lamentó en su condena los “momentos de retroceso e falla de respecto aos principios e dereitos máis básicos” a consecuencia del actual clima político, apuntando además “a deriva racista” que se está apreciando en la sociedad trae consigo “comportamentos intolerables”.