Ferrol en la película sobre Begoña Vila, la gallega en busca de vida extraterrestre

La productora ferrolana Chelo Loureiro, a la izquierda, participó en la presentación junto al resto del equipo en Santiago Cedida

El documental ‘Despois da eclipse (Rumbo ás estrelas)’ se presentó ayer en Santiago de Compostela, con la participación de la productora ferrolana Chelo Loureiro, fundadora de Abano Producións, una compañía distinguida con cinco premios Goya que trabaja en esta obra con Meteórica Cine. Begoña Vila es la protagonista de este film, reivindicando así la figura de una astrofísica viguesa con un papel clave en la misión de la NASA alrededor del telescopio espacial Nancy Grace Roman, que saldrá despedido al espacio exterior a finales de mes en búsqueda de vida extraterrestre.

Distintas instalaciones de la NASA en EEUU acogen el rodaje de esta película dirigida por Alba Prol, además de algunas localizaciones gallegas, aprovechando el viaje de la profesional para presenciar el eclipse total de sol junto a su equipo, en un dispositivo acordonado instalado en la zona del arenal de Doniños.

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Asimismo, la visita permite incorporar imágenes sobre una dimensión más humana e íntima de la historia de Begoña Vila, capturando el regreso a su tierra, donde se reencuentra con su entorno más cercano, justamente en un momento decisivo de la misión, poco antes de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, uno de esos escenarios en los que se desarrolla la acción.

La coproducción incluye así divulgación científica al mismo tiempo que da a conocer a Vila como referente internacional en la investigación espacial.

Apoyos

En la presentación también participó el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, quien destacó la colaboración de la Xunta, con una ayuda de 120.000 euros procedentes de la convocatoria de subvenciones para la producción y coproducción de proyectos audiovisuales gallegos, además del apoyo de Turismo de Galicia en el marco del Xacobeo 2027.

Según Sutil, el documental derrocha “ambición creativa e capacidade para chegar a públicos internacionais desde o talento das nosas produtoras”.

Aparte de la Xunta, en el proyecto del film ‘Despois da eclipse (Rumbo ás estrelas)’ están involucradas Odisea (AMC Global Media) y la Televisión de Galicia, así como el Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais –ICAA–.